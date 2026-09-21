Quản lý thị trường Hà Nội triển khai 4 giải pháp chặn thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi ngày càng tinh vi vào đời sống, đặc biệt trong giới trẻ. Trước nguy cơ này, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, không để hình thành "vùng cấm" hay buông lỏng địa bàn.

Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, nicotine trong dung dịch thuốc lá điện tử có thể gây nghiện, ảnh hưởng đến hệ thần kinh chưa hoàn thiện của thanh thiếu niên, làm suy giảm khả năng tập trung, rối loạn cảm xúc và trí nhớ. Bên cạnh đó, quá trình nung nóng dung dịch có thể sinh ra các hợp chất độc hại như formaldehyde, acrolein, acetaldehyde, gây tổn thương phổi và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Đáng lo ngại hơn, thuốc lá điện tử còn có nguy cơ bị lợi dụng để pha trộn ma túy tổng hợp và các chất kích thích, khiến người sử dụng có thể bị ngộ độc với các biểu hiện như co giật, ảo giác, hôn mê, tổn thương đa cơ quan.

Tăng cường kiểm soát từ biên giới đến không gian mạng

UBND Thành phố Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử. Ảnh: QLTT Hà Nội

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán và sử dụng trái phép thuốc lá, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh, ngăn chặn. Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 8979/VPCP-V.I ngày 03/9/2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Công văn số 143/VPTT-TH ngày 08/9/2026.

Theo đó, các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, QLTT được yêu cầu tăng cường kiểm soát từ biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không đến thị trường nội địa và không gian mạng; thường xuyên trao đổi thông tin để đấu tranh, bóc gỡ các đường dây buôn lậu quy mô lớn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy mô lớn cũng được yêu cầu đẩy nhanh, xử lý nghiêm minh.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường đào tạo, cập nhật phương thức nhận diện các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá giả mới; nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật để lấp đầy khoảng trống quản lý.

4 mũi giải pháp của QLTT Hà Nội

Tại Hà Nội, UBND Thành phố và Chi cục QLTT thuộc Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các Đội QLTT phối hợp với lực lượng Công an các cấp phát hiện, xử lý 954 vụ việc liên ngành, triệt xóa nhiều điểm tàng trữ hàng hóa không rõ nguồn gốc. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với sự tham gia của 16 cơ quan báo chí, truyền thông.

Từ nay đến cuối năm, trước nguy cơ thuốc lá điện tử xâm nhập môi trường học đường dưới nhiều hình thức ngụy trang như bút dạ quang, thanh USB, hộp sữa, đồ chơi trẻ em, Chi cục QLTT Hà Nội tập trung vào 4 nhóm giải pháp:

Chi cục QLTT Hà Nội tập trung vào 4 nhóm giải pháp ngăn chặn thuốc lá điện tử. Ảnh: QLTT Hà Nội

Một là, siết chặt quản lý địa bàn theo nguyên tắc “sáu rõ”. Lực lượng QLTT tăng cường giám sát các cửa hàng, quán nước, khu vực gần trường học; gắn trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách địa bàn theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Những địa bàn để hình thành điểm nóng sẽ được xem xét trách nhiệm của cán bộ phụ trách.

Hai là, đánh chặn từ kho hàng đến tuyến bưu chính. Các đối tượng vi phạm thường xé lẻ hàng hóa, cất giấu tại căn hộ, kho mini hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát để tránh bị phát hiện. QLTT Hà Nội sẽ phối hợp với công an và đơn vị bưu chính kiểm tra các điểm trung chuyển, tập trung xử lý các “mắt xích” trong chuỗi cung ứng ngay từ khâu lưu kho.

Ba là, triệt “chợ ảo” trên không gian mạng. Trước tình trạng thuốc lá điện tử được giao dịch qua Facebook, Telegram, TikTok và các hội nhóm kín, lực lượng chuyên trách QLTT sẽ tăng cường truy vết các tài khoản kinh doanh, phối hợp với cơ quan chức năng kiến nghị hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cổng thanh toán và doanh nghiệp logistics, nhằm thu hẹp các kẽ hở để hàng lậu lưu thông.

Bốn là, tăng giáo dục, truyền thông trong trường học. Song song với kiểm tra, xử lý, QLTT sẽ phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm trực quan về tác hại của nicotine và nguy cơ ma túy núp bóng thuốc lá điện tử tại các trường trung học, đại học. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, giúp học sinh, sinh viên chủ động phòng tránh.

Việc ngăn chặn thuốc lá điện tử và thuốc lá lậu không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng QLTT, Công an hay các cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường và mỗi người dân đều cần nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Kiểm soát chặt từ địa bàn thực tế đến không gian mạng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục sẽ góp phần hạn chế thuốc lá điện tử xâm nhập cộng đồng, nhất là môi trường học đường, bảo vệ sức khỏe người dân và thế hệ trẻ.