Ngày 27-11, Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) và đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khí gas LPG của ông Lại Duy Quý tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng.

Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra điểm sang chiết gas trái phép tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng. Ảnh: Hồng Kỳ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vẫn đang hoạt động kinh doanh bình thường nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang thực hiện hoạt động san, chiết nạp khí LPG từ bồn chứa vào các chai gas loại 12kg và 45kg theo hình thức trạm nạp khí LPG, nhưng không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở đang lưu trữ 230 vỏ chai LPG, gồm 187 chai loại 12kg và 43 chai loại 45kg, nhưng không xuất trình được hợp đồng thuê nạp LPG. Cơ sở còn có dấu hiệu nạp LPG vào các chai không thuộc sở hữu của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp. Lực lượng chức năng ghi nhận 199 chai mang nhãn hiệu Vạn Lộc Petrol Gas; 140 chai loại 12kg và 15 chai loại 45kg mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas.

Địa điểm sang chiết gas trái phép tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng. Ảnh: Hồng Kỳ

Về phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động san chiết, cơ sở đang sử dụng 4 máy san chiết khí LPG (cân chiết nạp gas), 1 cân đồng hồ loại 30kg, 1 cân điện tử và 1 bồn chứa khí LPG dung tích 12m3.

Tại thời điểm kiểm tra, trong bồn còn khoảng 3.000kg khí LPG. Lực lượng chức năng ghi nhận 354 chai LPG đã được nạp khí, gồm 339 chai loại 12kg và 15 chai loại 45kg, với tổng khối lượng khí khoảng 4.791kg. Trên van các chai gas không có màng co niêm phong. Cơ sở còn lưu trữ 230 vỏ chai LPG, gồm 187 chai loại 12kg và 43 chai loại 45kg, chưa chứa khí gas.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh Lại Duy Quý không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ hoặc hợp đồng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với toàn bộ số hàng hóa gồm 354 chai LPG đã nạp khí và khoảng 3.000kg LPG chứa trong bồn.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên để phục vụ công tác xác minh. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.