Quản lý thị trường Hà Nội: Không để thực phẩm 'bẩn' lọt vào bệnh viện Bạch Mai

Tại buổi làm việc, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường TP Hà Nội Kiều Đình Cảnh và Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã trao đổi, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, thực phẩm; chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và hàng hóa đưa vào sử dụng, kinh doanh; hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa; hạn sử dụng; điều kiện bảo quản và các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn căng tin bệnh Bệch Mai.

Đối với khu vực căng tin và bếp ăn phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ, nhân viên Bệnh viện, Đội Quản lý thị trường số 4 đề nghị tiếp tục duy trì việc lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín; tăng cường kiểm soát nguyên liệu ngay từ khâu tiếp nhận; bảo đảm thực phẩm, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng điều kiện theo quy định.

“Việc rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng, kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên bệnh viện; chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người bệnh, người nhà người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế”, ông Cảnh nêu rõ.

Trao đổi với lực lượng Quản lý thị trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS Vũ Văn Giáp ghi nhận những ý kiến trao đổi, hướng dẫn của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 4 trong việc kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đồng thời khẳng định thời gian tới tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Bệnh viện.

“Thời gian tới bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động cung ứng, kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên Bệnh viện; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nếu phát sinh, qua đó góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh và bảo đảm quyền lợi sức khỏe của người bệnh cũng như sức khỏe người nhà bệnh nhân và y bác sĩ”, PGS.TS Vũ Văn Giáp khẳng định.

Thông qua buổi làm việc, hai đơn vị đã tăng cường trao đổi, phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thông qua buổi làm việc, hai đơn vị đã tăng cường trao đổi, phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm tại khu vực căng tin và bếp ăn của bệnh viện. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi, sức khỏe của người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ, nhân viên y tế.