Quản lý thị trường Hà Nội không để thực phẩm 'bẩn' lọt ra thị trường

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 11- Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội mới đây phối hợp với Công an xã Dân Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất 47,9 kg giò gà và 262,7 kg chả gà và 26,5 kg hàn the tại cơ sở. Làm việc với Đoàn kiểm tra, hộ kinh doanh, thừa nhận có sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Công an phường Hồng Hà, kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phố Cầu Đất phát hiện 25 kg cá lăng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá 7.500.000 đồng.

Quản lý thị trường bắt giữ xúc xích nhập lậu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường Yên Hòa. Ảnh: Hoài Nam

Trong quý III năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và xử lý 164 vụ liên quan đến thực phẩm, qua đó đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 1 tỷ 700 triệu đồng, giá trị tang vật vi phạm hơn 1 tỷ 300 triệu đồng.

Cụ thể, 1.433,2 kg thịt, thủy hải sản, nội tạng và sản phẩm động vật; 1.374,5 kg trái cây tươi, sấy khô các loại; 554 lít rượu và 160 chai, 110 lon rượu; 9.417 chiếc bánh trung thu, bánh nướng, bánh dẻo; 2.385 sản phẩm bánh trung thu, bánh bông lan, kẹo các loại; 3.936 chiếc kẹo đồ chơi; 720 chiếc bánh mochi; 675 sản phẩm thực phẩm ăn liền; 1.554 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung; 600 chai dầu Olive; cùng số lượng lớn bim bim, viên thả lẩu, xúc xích, bánh phồng tôm, trà, gia vị, đồ uống và các loại thực phẩm chế biến khác.

Theo Chi cục trưởng Chi Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Trịnh Quang Đức, nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ tập trung ở các sản phẩm mang tính thời vụ mà còn xuất hiện ở những mặt hàng chế biến, tiêu thụ thường xuyên. Vi phạm về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia và điều kiện sản xuất, bảo quản vẫn tiềm ẩn, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ lẻ, kho hàng và đầu mối phân phối thực phẩm.

“Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ lương thực, thực phẩm dự báo tăng, nhất là bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn và các mặt hàng phục vụ biếu, tặng. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”- ông Trịnh Quang Đức nêu rõ.