Quản lý thị trường Hà Nội chuyển Công an vụ 1.151 bộ quần áo nghi giả Adidas

Ngày 6/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đội QLTT số 13 phát hiện số lượng lớn hàng hóa mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas tại cơ sở. Ảnh: Quản lý thị trường Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện cơ sở do bà L.T.T làm chủ đang kinh doanh 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với dấu hiệu nhãn hiệu gắn trên số hàng hóa này.

Đoàn kiểm tra đã thu thập tài liệu, thông tin liên quan để phục vụ thẩm tra, xác minh; đồng thời phát hiện hộ kinh doanh L.T.T đang hoạt động tại địa chỉ trên nhưng chưa thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế và cơ quan Quản lý thị trường nơi đặt địa điểm kinh doanh theo quy định.

Toàn bộ số tang vật là 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas và hồ sơ vụ việc đã được Đội QLTT số 13 chuyển sang cơ quan Công an điều tra, xử lý. Ảnh: Quản lý thị trường Hà Nội

Trước các dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 13 đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ 1.151 bộ quần áo để xác minh, làm rõ.

Để có căn cứ xử lý, Đội Quản lý thị trường số 13 gửi thông tin, tài liệu và mẫu hàng hóa đến Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh, đại diện sở hữu công nghiệp được Adidas ủy quyền tại Việt Nam, để xác minh, đánh giá dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tài liệu thu thập và văn bản xác nhận của đại diện chủ thể quyền, Đội Quản lý thị trường số 13 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có dấu hiệu của “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Ngày 7/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 13 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tài liệu, tang vật liên quan đến Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 13 khuyến cáo tổ chức, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và quyền sở hữu trí tuệ liên quan trước khi đưa hàng hóa ra kinh doanh; không kinh doanh, lưu thông hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.