Quản lý thị trường Hà Nội chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc có dấu hiệu hình sự

Tính chung trong 10 tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ, xử lý 4.201 vụ, thu nộp ngân sách 78,67 tỷ đồng.

Một trong những vụ việc đáng chú ý được phát hiện ngày 6-10, Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo trên địa bàn phường Cầu Giấy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, kiểm soát thị trường tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Nam

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, những tháng cuối năm thường là giai đoạn thị trường bước vào mùa mua sắm cao điểm, hoạt động bán hàng trên mạng xã hội dự kiến tiếp tục sôi động cùng các đợt khuyến mại, giảm giá thường được triển khai vào các ngày 11-11, ngày 12-12 hằng năm và dịp lễ, Tết. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, sản xuất hàng giả lợi dụng hoạt động khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá.

Hoạt động kiểm tra hàng hóa của lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam

Để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả trong những tháng cuối năm, cơ quan này sẽ đẩy mạnh triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường; Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về chất lượng hàng hóa, kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và trên môi trường internet, các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc; phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phát hiện dấu hiệu bất thường về nguồn cung, giá bán và nguy cơ gián đoạn thị trường.