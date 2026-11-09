Quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo "thực phẩm bẩn" dịp giáp Tết

​Trước sự biến đổi liên tục về công nghệ, thành phần của các sản phẩm thuốc lá mới cùng xu hướng dịch chuyển hoạt động mua bán lên không gian mạng, pháp luật cần đi trước một bước bằng việc quản lý theo bản chất sản phẩm, gắn trách nhiệm của các nền tảng số nhằm kiểm soát vi phạm từ gốc.