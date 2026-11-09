Quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo "thực phẩm bẩn" dịp giáp Tết
Chỉ còn hơn hai tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2027, thị trường lương thực, thực phẩm tại Thủ đô bắt đầu nóng dần. Đi liền với sức mua tăng cao, nguy cơ "thực phẩm bẩn" len lỏi cũng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý hàng loạt vụ vi phạm, đồng thời phát đi cảnh báo tới người tiêu dùng trong dịp Tết.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quan-ly-thi-truong-ha-noi-canh-bao-thuc-pham-ban-dip-giap-tet-246261109212845815.htm