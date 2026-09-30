Quản lý thị trường Gia Lai phổ biến pháp luật về sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP

Gia Lai hiện có hơn 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình đầu tư, sản xuất và xây dựng thương hiệu của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Khi thị trường mở rộng, yêu cầu đối với sản phẩm cũng ngày càng cao, từ chất lượng, an toàn đến tính minh bạch thông tin hàng hóa.

Trong 2 ngày 28 và 30/9, tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP. Không chỉ phổ biến quy định, hội nghị tập trung vào những vấn đề sát với quá trình sản xuất, kinh doanh như tiêu chuẩn, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, niêm yết giá và quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Tại các hội nghị, các chủ thể OCOP cũng thực hiện ký cam kết chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc; thực hiện đúng quy định về nhãn hàng hóa, giá, hóa đơn chứng từ, sở hữu trí tuệ và quảng cáo sản phẩm.