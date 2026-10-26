Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 26/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Thời gian còn lại của phiên họp sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và phát triển kinh tế số; theo đó, xác định bảo đảm an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp thiết, xuyên suốt quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Dự thảo Luật được xây dựng với bố cục 6 chương, 29 điều, quy định toàn diện từ nguyên tắc chung đến các cơ chế bảo vệ cụ thể, nguồn lực bảo vệ và quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu. Trong đó, những nội dung cốt lõi tập trung vào việc phân định rõ phạm vi điều chỉnh, quản lý theo cấp độ rủi ro, bảo vệ an ninh dữ liệu xuyên suốt vòng đời, chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố, đồng thời tạo điều kiện phát triển công nghệ, hạ tầng và nguồn nhân lực về an ninh dữ liệu.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật là xác lập rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng pháp luật và ranh giới với các luật chuyên ngành có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Theo đó, dự thảo Luật phân định rõ nguyên tắc, điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân, quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân tiếp tục thực hiện theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; hoạt động xây dựng, quản trị, khai thác, chia sẻ, phân loại dữ liệu theo tính chất quan trọng thực hiện theo pháp luật về dữ liệu; việc bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thực hiện theo pháp luật về an ninh mạng. Riêng việc bảo vệ an ninh của chính dữ liệu, xuyên suốt vòng đời, được thực hiện theo Luật An ninh dữ liệu.

Dự thảo Luật quy định 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, từ cấp độ 1 (thấp nhất) đến cấp độ 5 (cao nhất), được xác định dựa trên khả năng xảy ra sự cố và mức độ thiệt hại có thể gây ra đối với quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dữ liệu ở cấp độ càng cao thì nghĩa vụ bảo vệ càng chặt chẽ. Đối với dữ liệu cấp độ 1, cấp độ 2, dự thảo Luật quy định gần như không phát sinh thủ tục hành chính. Từ cấp độ 3 trở lên, chủ quản dữ liệu phải thực hiện đánh giá tác động, kiểm toán định kỳ. Đối với dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5, việc thẩm định được thực hiện cùng với thẩm định an ninh mạng trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức.

Dự thảo Luật cũng xác lập định hướng bảo vệ an ninh dữ liệu xuyên suốt toàn bộ vòng đời, từ khâu thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền đưa cho đến khi tiêu hủy; quy định việc kiểm soát chặt chẽ, có phân hóa theo cấp độ rủi ro đối với hoạt động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới nhằm bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia.