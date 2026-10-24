Quản lý tài nguyên, môi trường biển, đảo cần gắn với bảo đảm quốc phòng

Chặt chẽ về thẩm quyền, bảo vệ bí mật nhà nước

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Thiếu tướng Lương Đình Hưng (Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) chỉ ra sự thiếu đồng nhất trong cách diễn đạt về yêu cầu lấy ý kiến về quốc phòng, an ninh tại khoản 3 Điều 26, khoản 4 Điều 34 và các khoản 5, 6 Điều 36.

Quang cảnh phiên họp tại tổ 10, sáng 24-10.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng đề nghị quy định theo hướng có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng đối với các dự án xây dựng đảo nhân tạo, công trình lưỡng dụng, công trình tại đảo, quần đảo, vùng biển xa bờ và các khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trước khi quyết định chủ trương đầu tư, giao hay cho thuê khu vực biển.

Tương tự, tại các Điều 50, 51, 52 về hành lang bảo vệ bờ biển, đại biểu đề nghị bổ sung quy định lấy ý kiến Bộ Quốc phòng trước khi UBND cấp tỉnh thiết lập, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển hay khoảng lùi xây dựng, nhằm bảo vệ tuyệt đối khu vực phòng thủ và công trình quốc phòng, khu vực biên giới trên biển.

Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thiếu tướng Lương Đình Hưng nhấn mạnh yếu tố bảo vệ bí mật Nhà nước. Đại biểu đề xuất giao Bộ Quốc phòng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp điều chỉnh giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng (bên phải) tại phiên họp sáng 24-10.

Đối với quy định về tạo lập, cung cấp, cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu môi trường, đại biểu đề nghị bổ sung căn cứ "pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước". Điều này nhằm tránh nguy cơ các cơ sở quân sự vi phạm quy định bảo mật khi cập nhật, chia sẻ thông tin vị trí, quy mô công trình lên hệ thống dữ liệu chung.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát dự thảo luật với hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Luật Biển Việt Nam, Luật Quốc phòng, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam... để tránh chồng chéo.

Tầm nhìn chiến lược trong sử dụng không gian biển

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội (Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An) đề nghị làm rõ hơn nữa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phòng thủ quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đề nghị kết hợp hài hòa nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng thủ quốc gia.

Đại biểu phân tích, tài nguyên môi trường biển và hải đảo có đặc thù rất khác với đất liền. Các Điều 4, 6 và 19 dù đã đề cập đến việc sử dụng không gian biển nhưng còn mang tính khái quát. Nếu không quy định cụ thể, quá trình triển khai sẽ phát sinh nhiều bất cập.

Dẫn chứng thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội cho biết các đồi núi dọc biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cấu trúc công trình phòng thủ. Nếu các địa phương khai thác đất đá làm đường cao tốc hay xây khu nghỉ dưỡng thì chỉ mang lại lợi ích trước mắt, nhưng có thể tổn hại chiến lược lâu dài.

Tương tự đối với các công trình và hoạt động trên biển, đại biểu nêu ví dụ thực tế khi tổ chức các hoạt động diễn tập hoặc bắn thử, thông báo cấm biển trước 3 đến 10 ngày, nhưng các lực lượng phải hoạt động trước đó cả tháng.

Từ những phân tích trên, đại biểu khẳng định công tác quy hoạch hoạt động trên biển phải thuộc trách nhiệm của Chính phủ để bảo đảm tầm nhìn dài hạn, kết hợp hài hòa nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng thủ quốc gia.