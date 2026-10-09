Quản lý tài chính linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Những năm qua, Phòng Tài chính Quân khu 2 đã bám sát tình hình thực tiễn của Quân khu, hệ thống pháp luật tài chính ngân sách nhà nước, nghị quyết, quy chế của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm nâng cao khả năng dự báo, đề xuất với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2 nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính. Cơ quan tài chính Quân khu đã thường xuyên rà soát, tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế lãnh đạo về công tác tài chính; tập huấn, triển khai tới từng đảng viên, chi bộ theo đúng quy định; từng bước hoàn thiện cơ chế hoạt động công tác tài chính của Quân khu theo phương thức: Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy điều hành, cơ quan tài chính tham mưu, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị. Xây dựng đồng bộ hệ thống định mức; lập, phân bổ dự toán ngân sách theo hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Cán bộ Phòng Tài chính Quân khu 2 hướng dẫn nhập dữ liệu trên máy tính. Ảnh: NGỌC SƠN

Công tác phân bổ ngân sách hằng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, hướng về cơ sở và đơn vị trực tiếp quản lý, chi tiêu. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong điều hành, quản lý ngân sách cũng được giao cho chỉ huy các đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Nguồn ngân sách địa phương được cơ quan tài chính tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp ưu tiên bảo đảm phù hợp, hiệu quả cho các hoạt động của Quân khu.

Công tác quản lý, triển khai vốn đầu tư xây dựng cơ bản luôn đúng kế hoạch, danh mục được Bộ Quốc phòng phê duyệt; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Quân khu, đơn vị; gắn xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm với kế hoạch đầu tư trung hạn; thực hiện đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tầm nhìn chiến lược, lâu dài. Các dự án, công trình doanh trại xây dựng mới luôn bảo đảm đồng bộ về cơ sở vật chất, đúng thiết kế, phát huy tốt công năng, hiệu quả trong sử dụng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án luôn quản lý chặt chẽ tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư; kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình thanh toán vốn; tránh hiện tượng vốn chờ công trình. Cải cách thủ tục hành chính trong quyết toán; bàn giao đưa các công trình vào sử dụng đúng thời gian quy định, phát huy tốt hiệu quả, công năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hằng năm, các đơn vị đều triển khai thực hiện chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đạt kết quả tốt. Các cơ quan, đơn vị luôn chấp hành nghiêm tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, vật chất; kiểm soát chặt chẽ các nội dung chi nghiệp vụ hành chính, không chi vượt định mức theo quy định của Nhà nước; tiết kiệm tối đa kinh phí chi tiền tàu xe, vé máy bay, phụ cấp công tác, các khoán chi hội nghị, hội thảo, tổng kết, ký kết, khởi công, tiếp khách.

Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” cũng luôn được duy trì hiệu quả. Cơ quan tài chính các cấp luôn tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp nhiều giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, thu hút mọi đối tượng tham gia; tạo động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng cơ quan tài chính vững mạnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” đã gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua Quyết thắng, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới... góp phần quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; số hóa các quy trình nghiệp vụ từ khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành ngân sách... đến quyết toán, kiểm tra, giám sát tài chính. Tất cả đều được thực hiện trên nền tảng phần mềm chuyên ngành, kết nối thống nhất với hệ thống quản lý tài chính trong Bộ tư lệnh và cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Cùng với chuyển đổi số, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính cũng được đẩy mạnh theo hướng đơn giản hóa; công khai, minh bạch, thuận tiện; chuyển từ phương thức xử lý thủ công sang môi trường điện tử; góp phần nâng cao mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi cán bộ, nhân viên ngành tài chính Quân khu 2 phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giữ vững kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm; tận tụy phục vụ đơn vị, nhân dân. Phát huy niềm tự hào thành động lực hành động; biến quyết tâm thành kết quả cụ thể, thiết thực, ngành tài chính Quân khu 2 thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản lý tài chính; nâng cao chất lượng tham mưu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng ngành tài chính Quân khu hiện đại-chủ động-linh hoạt-minh bạch-hiệu quả; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng LLVT Quân khu 2 ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; tô thắm thêm truyền thống anh hùng của LLVT Quân khu.