Quản lý tài chính công đoàn, ưu tiên nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động

Hội nghị nhằm cập nhật các quy định mới, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công đoàn, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, công tác tài chính, tài sản có vai trò đặc biệt quan trọng, bảo đảm điều kiện và nguồn lực để tổ chức Công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí đề nghị cán bộ làm công tác tài chính công đoàn các cấp tập trung tiếp thu kiến thức, tích cực trao đổi, thảo luận, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để được hướng dẫn, giải đáp. Qua đó, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản; sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt chuyên đề về quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Nội dung tập huấn được thiết kế thành bốn nhóm vấn đề trọng tâm: Căn cứ pháp lý về tài chính công đoàn; quy định về thu, chi, quản lý tài chính và tài sản công đoàn; công khai tài chính, tài sản; công tác kiểm tra tài chính tại tổ chức công đoàn.

Báo cáo viên tập trung phân tích những quy định của Luật Công đoàn liên quan đến tài chính công đoàn, nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; trách nhiệm của các cấp công đoàn trong kiểm tra, thanh tra, giám sát và thực hiện công khai tài chính.

Các đại biểu cũng được cập nhật những nội dung quan trọng trong các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, như Nghị định số 105/2026/NĐ-CP ngày 31-3-2026 của Chính phủ; Quyết định số 1408/QĐ-TLĐ ngày 1-8-2024 về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 1-3-2022 về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hà, chuyên gia Công ty cổ phần VCS Việt Nam hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn; thực hành xây dựng dự toán, lập báo cáo quyết toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính công đoàn, nhất là tại công đoàn cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng nền tài chính công đoàn minh bạch, chặt chẽ, hiệu quả; bảo đảm mỗi nguồn kinh phí được quản lý và sử dụng đúng mục đích, phát huy tốt vai trò là nguồn lực phục vụ hoạt động của tổ chức Công đoàn, tập trung về cơ sở và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.