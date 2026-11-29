Ngày 28/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2026, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và định hướng quản lý bền vững tài nguyên rừng trong thời gian tới.

Hội nghị do ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, và ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, chủ trì.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, ban quản lý rừng, cơ sở nghiên cứu, đối tác phát triển và các tổ chức bảo tồn.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2026. Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Các đại biểu và đối tác quốc tế tham dự Hội nghị. Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2026; đồng thời thảo luận các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Giữ vững nền tảng an ninh sinh thái

Theo công bố hiện trạng rừng năm 2025, Việt Nam có 14,97 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 42,03%. Cả nước có 169 khu rừng đặc dụng, trong đó có 38 vườn quốc gia, và 423 khu rừng phòng hộ, với tổng diện tích theo hồ sơ quản lý gần 6,5 triệu ha.

Hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, phòng, chống thiên tai và duy trì cân bằng sinh thái. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý rừng không chỉ dừng ở bảo vệ diện tích hiện có mà còn phải hướng tới nâng cao chất lượng rừng, phục hồi sinh cảnh và phát huy các giá trị đa dụng của hệ sinh thái.

Năm 2026, diện tích rừng được tổ chức bảo vệ đạt trên 4,38 triệu ha; diện tích khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và phục hồi rừng đạt trên 12.600 ha.

Đáng chú ý, sau sắp xếp, số ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giảm từ 278 xuống còn 183 đơn vị, tương đương 34,2%. Lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng hiện có 4.231 người.

Việc tinh gọn đầu mối đặt ra yêu cầu bảo đảm năng lực quản lý thực chất, duy trì nguồn nhân lực và tài chính ổn định, đồng thời giữ vững tính toàn vẹn của các hệ sinh thái rừng.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý rừng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, nhất là cơ chế, chính sách và tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Hội nghị xác định bốn nhóm nội dung trọng tâm, gồm tổng kết công tác quản lý rừng năm 2026 và nhiệm vụ năm 2027; đánh giá thực tiễn sắp xếp các ban quản lý; định hướng xây dựng, thực hiện Kế hoạch tái hoang dã tại Việt Nam; hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Đối với hoạt động tái hoang dã, Cục trưởng đề nghị làm rõ các điều kiện triển khai trên cơ sở khoa học, phù hợp với quy định pháp luật và năng lực quản lý. Việc phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên cần gắn với mục tiêu bảo tồn lâu dài, tránh những tác động bất lợi đến đa dạng sinh học.

Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị làm rõ điều kiện triển khai tái hoang dã, bảo đảm cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Cùng với đó, cần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái có trách nhiệm, dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, từng bước hoàn thiện cơ chế tài chính bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, chủ rừng, cộng đồng và các bên liên quan.

Những nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển hóa giá trị sinh thái của rừng thành nguồn lực phục vụ bảo tồn, đồng thời tạo sinh kế và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường hợp tác, đổi mới phương thức quản trị

Ông Oemar Idoe, Phó Giám đốc Quốc gia, Trưởng khối khí hậu và môi trường, GIZ Việt Nam, nhận định việc Việt Nam tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính đang tác động ngày càng rõ nét đến công tác quản lý các khu bảo tồn.

Theo ông, quá trình chuyển đổi này đặt ra những thách thức, song cũng mở ra cơ hội để các địa phương tăng cường phối hợp và áp dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp, vượt qua ranh giới hành chính.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với đặc điểm của các hệ sinh thái rừng, vốn không giới hạn trong địa giới hành chính của từng địa phương. Việc phối hợp liên vùng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên và ứng phó với những thách thức môi trường.

Hội nghị được tổ chức với sự hỗ trợ của dự án “Bảo tồn, tài chính bền vững và phát triển các hệ sinh thái phức hợp tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam” (MEPA).

Dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) ủy quyền, được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.

Thông qua dự án, các cơ quan trung ương, địa phương và chủ rừng có thêm điều kiện nâng cao năng lực quản lý, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản lý tổng hợp khu bảo tồn, tài chính bền vững, phương pháp tiếp cận có sự tham gia và ứng dụng công nghệ số trong bảo vệ rừng, giám sát đa dạng sinh học.

Hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), gắn với Tuần lễ Bảo tồn hệ sinh thái rừng Việt Nam và chương trình “Trao một mái nhà cho thiên nhiên” (Give Nature a Home).

Các hoạt động góp phần lan tỏa trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và đối tác quốc tế trong bảo vệ, phục hồi thiên nhiên.

Từ thực tiễn quản lý năm 2026, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trong năm 2027 là chuyển mạnh từ bảo vệ diện tích sang quản trị tổng hợp, lấy hiệu quả bảo tồn, chất lượng hệ sinh thái và năng lực quản lý làm thước đo.

Việc hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực tài chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế sẽ là những giải pháp quan trọng để phát huy giá trị đa dụng của rừng, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế xanh và sinh kế bền vững.