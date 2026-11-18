Nhận diện dấu hiệu chuyển lợi nhuận và rủi ro kê khai thuế

Hoạt động nhập khẩu và kinh doanh linh kiện điện tử đang ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ trên thị trường. Tuy nhiên qua công tác quản lý chuyên môn, Thuế thành phố Đà Nẵng đã chỉ ra nhiều nội dung tiềm ẩn rủi ro đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động nhận diện. Vấn đề nổi cộm nhất là tình trạng số liệu kê khai thuế của một số đơn vị không tương xứng với quy mô và tình hình hoạt động thực tế.

Cơ quan thuế đặc biệt lưu ý đến các thủ thuật tài chính phức tạp có thể dẫn đến rủi ro vi phạm pháp luật. Việc doanh nghiệp kê khai giá mua hàng hóa cao bất thường hoặc phân bổ chi phí chưa hợp lý là những dấu hiệu đáng lo ngại. Những hành vi này tạo ra nguy cơ phát sinh tình trạng chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và chắc chắn sẽ bị cơ quan quản lý đưa vào diện rà soát kiểm tra nghiêm ngặt.

Chủ động đối chiếu chứng từ và rà soát giao dịch liên kết

Để hạn chế tối đa rủi ro pháp lý, Thuế thành phố Đà Nẵng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh phải đối chiếu chéo số liệu nhập khẩu, doanh thu bán hàng, giá vốn, chi phí, hàng tồn kho và lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo tài chính. Đối với thuế giá trị gia tăng, khâu kiểm tra điều kiện khấu trừ đầu vào đối với hàng hóa nhập khẩu phải được thực hiện cẩn trọng, khớp đúng với hồ sơ hải quan và chứng từ nộp tiền.

Trong quá trình xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần tính toán chính xác doanh thu tính thuế, giá vốn hàng bán và các khoản chi phí được trừ. Cơ quan quản lý yêu cầu đặc biệt lưu tâm đến chi phí nguyên vật liệu, gia công, vận chuyển, quản lý và các khoản thanh toán cho bên liên kết. Hệ thống hóa đơn bán hàng phải bảo đảm tính thống nhất tuyệt đối với hợp đồng kinh tế, chứng từ xuất nhập kho và hồ sơ thanh toán quốc tế.

Riêng đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, việc xác định giá giao dịch, phân bổ chi phí và tính toán lợi nhuận phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định hiện hành về thông tin giao dịch. Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào trong quá trình kê khai hoặc sử dụng hóa đơn chứng từ, doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động kê khai bổ sung và khắc phục kịp thời. Trong thời gian tới, cơ quan thuế địa phương sẽ tăng cường phân tích dữ liệu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan để siết chặt hoạt động nhập khẩu linh kiện điện tử trên địa bàn.