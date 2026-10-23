Quản lý quỹ HD trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán SmartInvest (AAS)

HD Capital nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Chứng khoán SmartInvest

Theo thông tin công bố ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD (HD Capital) đã báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. Cụ thể, tổ chức này đã thực hiện mua vào hơn 14,325 triệu cổ phiếu AAS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu vượt mức 5% vốn điều lệ kể từ ngày 21/10/2026.

Dữ liệu giao dịch trên thị trường ghi nhận thanh khoản cổ phiếu AAS tăng đột biến trong các phiên giao dịch diễn ra giao dịch của tổ chức này. Khối lượng giao dịch đạt 7,846 triệu cổ phiếu vào ngày 19/10, đạt 6,5 triệu cổ phiếu trong ngày 20/10 và tiếp tục duy trì ở mức 3,330 triệu cổ phiếu vào ngày 21/10. Mức thanh khoản trong ba phiên này cao gấp nhiều lần so với khối lượng giao dịch bình quân trong một tháng trước đó.

Chuyển dịch trọng tâm sang tư vấn quản lý tài sản

Cùng với sự xuất hiện của cổ đông lớn mới, Chứng khoán SmartInvest cũng chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu và chiến lược định vị kinh doanh mới. Công ty thực hiện quá trình chuyển đổi từ việc tập trung vào nghiệp vụ môi giới truyền thống sang phát triển nền tảng tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên biệt dành cho khách hàng cá nhân tại Việt Nam.

Hệ thống của AAS sẽ hoạt động theo mô hình tư vấn tài sản lai (Hybrid Wealth Advisory). Mô hình này ứng dụng công nghệ để xử lý khối lượng lớn dữ liệu thị trường một cách có hệ thống, kết hợp cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn trực tiếp. Các dữ liệu sau phân tích sẽ được chuyển hóa thành các chiến lược đầu tư cá nhân hóa, phù hợp với mục tiêu, khẩu vị rủi ro và các giai đoạn tài chính của từng nhà đầu tư. Để thực thi chiến lược mới, tổ chức xác lập bốn giá trị cốt lõi làm nền tảng hoạt động, bao gồm tính minh bạch và kỷ luật, sự đồng hành thực chất, tính cá nhân hóa theo mục tiêu và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho tài sản của khách hàng.