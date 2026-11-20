CTCP Quản lý quỹ BVIM vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 19/11 tại Hà Nội. Một trong những nội dung được thông qua tại đại hội là kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT).

Cụ thể, BVIM công bố việc ông Đỗ Quang Vinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT công ty. Đồng thời, đại hội bầu ông Nguyễn Duy Linh, hiện là Thành viên HĐQT, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung ông Trần Văn Mẫn tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Theo BVIM, việc ông Đỗ Quang Vinh rút khỏi HĐQT nhằm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về việc kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác. Cụ thể, thành viên HĐQT không độc lập của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác.

Ông Nguyễn Duy Linh - Tân Chủ tịch HĐQT BVIM. (Nguồn: BVIM).

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Solvay Brussels School và Cử nhân Tài chính. Bên cạnh đó, ông cũng có các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Ông Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS - Mã: VPX), CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI).

Đầu năm 2026, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS). Hiện ông đang đảm nhiệm vị trí này.

Thông tin từ phía BVIM, đợt kiện toàn nhân sự cũng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu quản lý tài sản chuyên nghiệp và đa dạng hóa danh mục đầu tư tại Việt Nam ngày càng được quan tâm.