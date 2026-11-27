Thời gian qua, tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu, bia tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại, để lại những hậu quả nặng nề đối với người tham gia giao thông, gia đình và xã hội.

Tuyên truyền cho chủ nhà hàng tác hại sử dụng rượu, bia

Chỉ một phút thiếu tỉnh táo sau khi sử dụng đồ uống có cồn, người điều khiển phương tiện có thể không làm chủ được tốc độ, khả năng quan sát và xử lý tình huống, dẫn đến những vụ va chạm, tai nạn nghiêm trọng, thậm chí cướp đi tính mạng của chính mình và những người vô tội.

Đáng chú ý, dù các quy định pháp luật về xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được triển khai quyết liệt, tình trạng sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện vẫn cần được tiếp tục ngăn chặn bằng những giải pháp đồng bộ, thường xuyên và lâu dài. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Các đơn vị vận tải ký cam kết

Trước yêu cầu đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế những hệ lụy do rượu, bia gây ra.

Trong đó, Công an tỉnh được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh do lạm dụng rượu, bia.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về những nguy cơ đối với sức khỏe như bệnh lý về gan, tim mạch, ung thư, rối loạn tâm thần và các hậu quả nghiêm trọng do lạm dụng rượu, bia gây ra. Qua đó, vận động người dân hạn chế sử dụng rượu, bia, tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu tăng cường tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người sử dụng rượu, bia; nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị các trường hợp ngộ độc rượu, bia.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối rượu, bia; phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, rượu nhập lậu, các sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Các cơ sở kinh doanh cũng phải thực hiện nghiêm quy định không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, lành mạnh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động cộng đồng; hạn chế sử dụng rượu, bia trong các sự kiện, sinh hoạt tập thể. Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của rượu, bia cho học sinh, học viên, xây dựng môi trường giáo dục không có rượu, bia.

Đặc biệt, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tại địa phương. Các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các điểm bán lẻ rượu, bia. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc; không sử dụng rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện giao thông. Việc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia phải được đưa vào nội quy, quy chế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, việc tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia là giải pháp cần thiết nhằm từng bước hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, xây dựng môi trường giao thông an toàn và hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc có nguyên nhân từ việc sử dụng đồ uống có cồn.

Tuy nhiên, để các giải pháp thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và lực lượng chức năng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Đã uống rượu, bia thì không lái xe; không vì một cuộc vui, một lời mời hay tâm lý chủ quan mà đánh đổi sự an toàn, tính mạng của bản thân và cộng đồng.