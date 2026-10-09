Quản lý phim ngắn, xây dựng môi trường điện ảnh trên không gian số lành mạnh

Sáng ngày 9/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo thường kỳ quý III năm 2026. Tại cuộc họp báo, thông tin về quản lý phim ngắn, phim sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên không gian mạng và việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết, Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đã quy định rõ về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt.

Trong đó, theo khoản 2 Điều 3 của Luật Điện ảnh quy định khái niệm phim, làm cơ sở xác định các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Điện ảnh. Không phải tất cả nội dung hình ảnh động đều được coi là phim. Đồng thời, Điều 21 quy định về chủ thể có quyền phổ biến phim trên không gian mạng và nghĩa vụ của các chủ thể này. Vì vậy, phim ngắn hay phim sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nếu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Điện ảnh, đều phải tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là quy định về phân loại và phổ biến phim trên không gian mạng.

Phó Cục trưởng Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh, Luật Điện ảnh năm 2022 đã tính đến sự phát triển của công nghệ và xu hướng gia tăng số lượng phim được sản xuất, phổ biến trên môi trường số. Đồng thời, thời gian qua, Cục Điện ảnh đã dành nguồn lực kiểm tra, rà soát và xử lý những trường hợp phổ biến phim không đúng quy định. Tuy nhiên, việc phát hiện và kiểm soát số lượng lớn phim trên không gian mạng còn nhiều khó khăn, không thể phát hiện và xử lý ngay tất cả trường hợp vi phạm. Vì vậy, Cục Điện ảnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực báo chí, an ninh và các đơn vị liên quan.

Đối với phim ứng dụng AI, theo đại diện Cục Điện ảnh, công nghệ chưa hoàn thiện có thể tạo ra những sản phẩm không như mong muốn, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các nền tảng, chủ thể phổ biến phim và cơ quan báo chí để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, xây dựng môi trường điện ảnh trên không gian mạng lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngành Điện ảnh phát triển.

Trước đó, ngày 25/9, tại Văn bản số 1919/ĐA-VP của Cục Điện ảnh về chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng; các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh thông tin, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi phim ngắn được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh, trong đó có việc chưa thực hiện đầy đủ quy định về chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng, điều kiện thực hiện phân loại phim, phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại phim trước khi phổ biến cũng như các nghĩa vụ khác của chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng.

Vì vậy, Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, phim ngắn và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng do mình quản lý, vận hành; bảo đảm hoạt động cung cấp, phổ biến phim được thực hiện theo đúng quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.