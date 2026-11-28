Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2024-2026, công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt nhiều kết quả tích cực. Điểm nhấn là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, phát huy giá trị mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Thành phố đã triển khai số hóa hồ sơ di tích, tư liệu hình ảnh; xây dựng các tour tham quan và các triển lãm thực tế ảo 3600. Đặc biệt, tháng 10-2026, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chuyển đổi số toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch, nhiệm vụ số hóa di tích với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, hướng đến số hóa 121 di tích đã được xếp hạng và 843 hiện vật tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý lĩnh vực này vẫn còn một số khó khăn do địa bàn sau sáp nhập rộng, nhân lực chuyên trách còn mỏng, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động triển lãm ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thống kê, quản lý hồ sơ kỹ thuật các công trình mỹ thuật công cộng cũng cần tiếp tục được hoàn thiện.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đồng Nai đạt được trong công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, cục sẽ tiếp tục rà soát trong quá trình thực hiện các nghị định để tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành hướng dẫn kịp thời, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai.