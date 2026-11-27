Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được điều chỉnh tăng theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, ngày 2/11/2026 của Chính phủ. Thông tin này mang đến niềm vui và sự kỳ vọng cho nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang.