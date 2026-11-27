Quản lý Nguồn vốn tín dụng và Quỹ Hỗ trợ nông dân tại phường Phong Điền
HNN.VN - Phường Phong Điền hiện quản lý tổng dư nợ tín dụng đạt 87,447 tỷ đồng, gồm 41,215 tỷ đồng nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội và 46,232 tỷ đồng phối hợp qua Agribank cùng các ngân hàng khác. Nguồn vốn đã hỗ trợ hàng trăm lượt hộ vay phát triển sản xuất, được quản lý an toàn, không phát sinh nợ quá hạn. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân do phường quản lý đạt 2,820 tỷ đồng, góp phần tạo thêm điều kiện để hội viên đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập.
Infographic về Quản lý Nguồn vốn tín dụng và Quỹ Hỗ trợ nông dân tại phường Phong Điền:
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/an-sinh-xa-hoi/quan-ly-nguon-von-tin-dung-va-quy-ho-tro-nong-dan-tai-phuong-phong-dien-172189.html