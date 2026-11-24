Sàng lọc từ đầu, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Trong quá trình hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, một yêu cầu quan trọng được đặt ra là đổi mới phương thức quản lý theo hướng giảm những thủ tục không cần thiết nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Thay vì tập trung kiểm soát đồng đều mọi đối tượng, cơ quan quản lý cần phân loại dự án theo quy mô, tính chất hoạt động và mức độ rủi ro để có phương thức kiểm soát phù hợp.

Đây cũng là hướng tiếp cận được Quảng Ninh đặt ra trong quản lý các dự án đầu tư, đặc biệt đối với những ngành, lĩnh vực có nguy cơ tác động lớn đến môi trường.

Với đặc thù là địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản, công nghiệp, cảng biển, du lịch và nhiều khu vực sinh thái nhạy cảm, Quảng Ninh đứng trước yêu cầu phải cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, cảnh quan và môi trường sống. Vì vậy, việc sàng lọc dự án ngay từ khâu định hướng đầu tư được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm từ gốc.

Theo định hướng của ngành Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, đối với các dự án Nhóm I và dự án có nguy cơ tác động môi trường cao như luyện kim, hóa chất, sản xuất nhựa, nhập khẩu phế liệu, khai thác khoáng sản, nạo vét quy mô lớn tại các vùng sinh thái nhạy cảm như Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long, dù quy trình hành chính được tinh gọn, việc thẩm định vẫn phải bảo đảm các tiêu chí nghiêm ngặt.

Trong đó, cần xem xét kỹ công nghệ xử lý chất thải, sự phù hợp với quy hoạch tỉnh và các chỉ tiêu môi trường trong định hướng phát triển. Những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, phát sinh chất thải khó xử lý, không phù hợp với định hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” cần được loại bỏ ngay từ đầu, không để phát sinh hệ lụy rồi mới tìm cách khắc phục.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chi phí phòng ngừa ô nhiễm thường thấp hơn rất nhiều so với chi phí khắc phục hậu quả. Một dự án được lựa chọn không phù hợp với sức chịu tải môi trường hoặc bố trí tại khu vực nhạy cảm có thể tạo ra áp lực kéo dài đối với hệ sinh thái, đời sống dân cư và hoạt động phát triển kinh tế khác.

Cùng với sàng lọc đầu tư, chuyển đổi số được xác định là công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng thẩm định và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Theo định hướng đề xuất, hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình cần được tối ưu hóa, chuẩn hóa biểu mẫu về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường (GPMT), đăng ký môi trường; minh bạch thời gian giải quyết, giảm các bước trung gian và giấy tờ trùng lặp cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Quảng Ninh định hướng nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường số đồng bộ với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hệ thống dữ liệu này có thể tích hợp thông tin không gian địa lý, vùng rủi ro sinh thái, khu vực bảo tồn, hành lang bảo vệ nguồn nước và các khu vực có yêu cầu bảo vệ môi trường đặc thù.

Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, hệ thống có thể hỗ trợ đối chiếu vị trí dự án với các lớp dữ liệu quy hoạch, môi trường để đưa ra cảnh báo sớm cho cơ quan chuyên môn. Qua đó, những nguy cơ không phù hợp về vị trí, không gian phát triển và điều kiện môi trường có thể được nhận diện ngay từ đầu, hạn chế tình trạng hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần hoặc dự án triển khai rồi mới phát sinh vướng mắc.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa quản lý nhà nước về môi trường: chuyển từ xử lý hồ sơ thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu, từ phản ứng khi sự cố xảy ra sang chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro.

Phân quyền rõ, không để đứt gãy trách nhiệm quản lý

Một trong những thách thức lớn trong tổ chức thực hiện chính sách môi trường hiện nay là phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Nguyễn Như Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Quảng Ninh, trên cơ sở định hướng quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và các quy định pháp luật, việc tham mưu phân định trách nhiệm giữa cấp thành phố và cấp xã, phường cần được thực hiện theo nguyên tắc rõ thẩm quyền, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Trong đó, tiêu chí phân định cần dựa trên quy mô dự án, mức độ nhạy cảm môi trường và không gian lãnh thổ. Những vấn đề có tính chất liên vùng, liên địa phương, dự án quy mô lớn hoặc nguy cơ ô nhiễm cao cần được quản lý ở cấp thành phố; trong khi những nhiệm vụ gắn trực tiếp với địa bàn dân cư, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và hoạt động thường xuyên cần phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, phường.

Cụ thể, cấp thành phố giữ vai trò quản lý tổng thể, trực tiếp tổ chức thẩm định ĐTM, cấp GPMT đối với các dự án lớn, dự án Nhóm I, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án khai thác khoáng sản chiến lược, lấn biển quy mô lớn và những dự án có nguy cơ ô nhiễm cao.

Cấp thành phố cũng chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, môi trường nước mặt; tổ chức hệ thống quan trắc tự động và phát triển hạ tầng kỹ thuật môi trường có tính liên vùng, liên phường, xã.

Ở cấp cơ sở, UBND xã, phường trực tiếp tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, quản lý các điểm thu gom và trạm trung chuyển theo quy hoạch. Đồng thời, chính quyền cơ sở quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường; giám sát hiện trường, tiếp nhận phản ánh của cộng đồng và phát hiện sớm các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, cấp xã, phường cần được tham gia ý kiến ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án đối với những hoạt động đầu tư có khả năng tác động đến địa bàn quản lý. Đây là cơ chế giúp chính quyền cơ sở chủ động nhận diện nguy cơ, nắm bắt tâm tư của người dân và cung cấp thông tin thực tế cho cơ quan có thẩm quyền trước khi quyết định đầu tư.

Cách phân định này càng có ý nghĩa khi đặt trong đặc thù quản lý môi trường của Quảng Ninh.

Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cảng biển, cấp thành phố cần kiểm soát quy hoạch hạ tầng chung, hệ thống xử lý nước thải tập trung và dữ liệu quan trắc tự động. Trong khi đó, cấp xã, phường phối hợp giám sát hệ thống thoát nước mưa, nước thải đấu nối bên ngoài hàng rào khu công nghiệp; theo dõi tác động về bụi, tiếng ồn và hoạt động giao thông vận tải đến khu dân cư lân cận.

Với hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là ngành than và các bãi thải mỏ, trách nhiệm quản lý cần được phân định theo hướng cấp thành phố kiểm soát phương án cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ và yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với các bãi thải lớn. Cấp xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng giám sát nguy cơ sạt lở, dòng chảy suối, nước rỉ từ bãi thải và tình trạng phát tán bụi, qua đó bảo vệ trực tiếp các khu dân cư dưới chân bãi thải.

Đối với các dự án du lịch, khu vực ven biển và lấn biển, cấp thành phố phải kiểm soát chặt hành lang bảo vệ bờ biển, các khu vực cấm hoặc hạn chế lấn biển và sức chịu tải môi trường của các vùng vịnh, di sản như Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Yên Tử. Cấp xã, phường đảm nhận quản lý trật tự đô thị ven biển, hoạt động dịch vụ du lịch nhỏ lẻ và ngăn chặn tình trạng xả rác thải nhựa ra môi trường biển, vùng ven bờ.

Như vậy, phân cấp không đơn thuần là chuyển giao đầu việc từ cấp trên xuống cấp dưới mà phải hình thành cơ chế quản lý liên thông. Cấp thành phố chịu trách nhiệm về định hướng, tiêu chuẩn, hạ tầng và kiểm soát tổng thể; cấp cơ sở nắm địa bàn, giám sát thường xuyên và phát hiện sớm vấn đề phát sinh.

Để tránh tình trạng mỗi cấp thực hiện một phần nhưng không có đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng, Quảng Ninh định hướng xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa cơ quan chuyên môn cấp thành phố với UBND cấp xã, phường trong thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận và xử lý phản ánh về môi trường.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu môi trường tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS), thông tin nguồn thải và kết quả quan trắc cần được kết nối để chính quyền cấp xã có thể tiếp cận, khai thác, phục vụ công tác giám sát và hậu kiểm. Đây là điều kiện quan trọng để việc phân quyền đi vào thực chất, không tạo ra những khoảng trống trong quản lý.

Tăng cường hậu kiểm, kiểm soát thực chất quá trình vận hành

Nếu sàng lọc dự án từ đầu giúp phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thì kiểm soát trong quá trình vận hành là khâu quyết định để bảo đảm các cam kết về môi trường được thực hiện trên thực tế.

Trong định hướng đổi mới phương thức quản lý, Quảng Ninh đặt vấn đề chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng không có nghĩa là giảm nhẹ trách nhiệm của chủ dự án hay cơ quan quản lý. Ngược lại, khi thủ tục được đơn giản hóa, công tác giám sát thực tế càng phải chặt chẽ, liên tục và dựa trên dữ liệu.

Một trong những giải pháp được đề xuất là tăng cường kiểm soát giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường. Thay vì chỉ tập trung vào hồ sơ, báo cáo mang tính lý thuyết, cơ quan chuyên môn cần chú trọng kiểm tra khả năng vận hành thực tế của hệ thống xử lý nước thải, khí thải và khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.

Việc đánh giá phải dựa trên kết quả vận hành, thông số quan trắc và khả năng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đối với các trường hợp thuộc diện phải vận hành thử nghiệm, việc cấp GPMT chính thức cần căn cứ vào kết quả thực hiện và các điều kiện theo quy định pháp luật, không chỉ dựa trên cam kết của doanh nghiệp.

Cùng với kiểm tra trực tiếp, năng lực quan trắc tự động, liên tục 24/7 cần được phát huy tối đa. Dữ liệu từ các trạm quan trắc khí thải, nước thải của khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất lớn cần được kết nối về trung tâm điều hành của cơ quan quản lý để theo dõi, phân tích và phát hiện bất thường.

Khi dữ liệu được cập nhật liên tục, cơ quan chức năng có thể nhận diện những dấu hiệu vượt ngưỡng, biến động bất thường của nguồn thải để kịp thời kiểm tra, xác minh và yêu cầu khắc phục. Phương thức này giúp khắc phục hạn chế của việc chỉ dựa vào các cuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ vốn có độ trễ nhất định so với diễn biến thực tế của nguồn thải.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được kiểm soát về tính chính xác, có cơ chế cảnh báo, xác minh và quy định rõ trách nhiệm xử lý khi phát hiện vi phạm. Nếu chỉ đầu tư hệ thống quan trắc mà thiếu nhân lực phân tích, thiếu quy trình phản ứng và xử lý, công cụ số khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Một yêu cầu khác là phải đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ pháp luật. Cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà còn phải giúp doanh nghiệp hiểu đúng quy định, lựa chọn công nghệ phù hợp và chủ động phòng ngừa ô nhiễm.

Theo đó, Quảng Ninh định hướng xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành với các tiêu chí rõ ràng cho từng loại hình sản xuất. Chẳng hạn, hướng dẫn công nghệ tái sử dụng tro, xỉ, đá thải mỏ; yêu cầu xử lý nước thải đối với ngành dệt nhuộm, mạ, hóa chất, cơ khí chính xác. Việc chuẩn hóa hướng dẫn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế tình trạng phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần.

Đồng thời, cần thúc đẩy sản xuất sạch hơn, tái sử dụng chất thải làm nguyên liệu đầu vào. Những giải pháp như sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường làm vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và pháp luật có thể góp phần giảm áp lực xử lý chất thải, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Từ thực tiễn Quảng Ninh có thể thấy, yêu cầu đặt ra đối với quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường không chỉ là tháo gỡ thủ tục hay bổ sung thẩm quyền cho các cấp chính quyền. Quan trọng hơn là phải thiết kế được phương thức quản lý dựa trên rủi ro, dữ liệu và trách nhiệm thực thi; trong đó phòng ngừa từ khâu định hướng đầu tư, kiểm soát chặt quá trình vận hành và phát huy vai trò giám sát của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư.

Khi mỗi dự án được sàng lọc đúng ngay từ đầu, mỗi nguồn thải được giám sát thường xuyên và mỗi cấp chính quyền có đủ thẩm quyền, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, cải cách pháp luật mới thực sự tạo ra chuyển biến trong quản lý môi trường. Đó cũng là điều kiện để bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với yêu cầu bảo vệ tài nguyên, hệ sinh thái và chất lượng sống của người dân.