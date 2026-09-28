Quản lý máy bay không người lái, vật thể bay siêu nhẹ: Góp phần bảo đảm an toàn những chuyến bay

Trong thời gian qua, tình trạng sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV, drone, flycam) trái phép vẫn tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý, tình trạng này còn xảy ra tại các khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không. Thực tế cũng cho thấy, một bộ phận người dân chưa nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng các thiết bị bay.

Trước yêu cầu đặt ra, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Nội Bài đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn vùng trời trên địa bàn. Theo Trung tá Triệu Văn Thiệu, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nội Bài, đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vùng trời và quản lý máy bay không người lái, vật thể bay siêu nhẹ trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Nội Bài diễn tập chế áp, ngăn chặn từ xa các phương tiện bay trái phép. Ảnh PV

Cũng theo Trung tá Triệu Văn Thiệu, với địa bàn đặc thù, Ban CHQS xã Nội Bài xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu. Để đạt được hiệu quả cao nhất, BCHQS đã sử dụng nhiều hình thức, nhiều kênh tuyên truyền khác nhau như qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, phối hợp với các thôn và các trường học.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Ban CHQS xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp thường xuyên tuần tra, quan sát mặt đất để phát hiện sớm, sử dụng công nghệ chế áp, ngăn chặn từ xa các phương tiện bay trái phép và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thống kê cho thấy, từ tháng 1-2026 đến nay, trên địa bàn xã Nội Bài phát hiện và ngăn chặn 2 trường hợp sử dụng drone đồ chơi trái phép và 3 trường hợp thả diều trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay. Các trường hợp này chủ yếu do các cháu học sinh nhỏ tuổi từ nơi khác về quê nghỉ hè thực hiện.

Để không vô tình vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn vùng bay, Ban CHQS xã Nội Bài khuyến cáo người dân cần tránh những hành vi gây mất an toàn vùng trời như tự ý sử dụng flycam, drone tại khu vực cấm bay hoặc lân cận sân bay; thả diều, bóng bay, đèn trời; chiếu đèn laser hoặc đèn công suất lớn lên bầu trời; đốt rơm rạ, rác thải tạo khói; chăn nuôi chim bồ câu gần sân bay; lắp đặt mái tôn, biển quảng cáo không bảo đảm an toàn hoặc xây dựng công trình vượt quá độ cao cho phép.

Đặc biệt mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định về quản lý vùng trời, thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép khi có nhu cầu sử dụng thiết bị bay hợp pháp và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an, Quân sự hoặc An ninh hàng không khi phát hiện thiết bị bay hoặc vật thể bay hoạt động trái phép. Điều này không chỉ thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vùng trời, mà còn góp phần quan trọng cho an toàn của mỗi chuyến bay.

Box:

Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi thực hiện hoạt động bay bằng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng; trường hợp sử dụng phương tiện bay cản trở hoặc gây mất an toàn cho hoạt động bay có thể bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Các khu vực cấm bay Nội Bài. Ảnh: ACV