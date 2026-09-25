Quản lý kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Sau xung đột Mỹ - Iran, thị trường dầu mỏ có thực sự thay đổi vĩnh viễn hay không? AFP đã đặt câu hỏi này với một số chuyên gia dầu khí. Các ý kiến cho thấy cấu trúc thị trường và cách ứng phó với cú sốc nguồn cung có thể thay đổi lâu dài, dù chưa phải tất cả chuyên gia đều cho rằng thị trường đã “thay đổi mãi mãi”.