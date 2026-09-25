Quản lý kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng
Ngày 19/8/2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 332/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Nghị định này xác định rõ các điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng cũng như quy trình cấp phép xuất nhập khẩu, nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và bảo đảm ANQG trên không gian mạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quan-ly-kinh-doanh-san-pham-dich-vu-an-ninh-mang-419332.htm