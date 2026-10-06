Quản lý, khám và điều trị hiệu quả trên nền tảng số

Những ki-ốt thông minh được đặt tại các cơ sở khám chữa bệnh hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong công tác phục vụ, chăm sóc người dân đến khám, chữa bệnh. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đến nay 100% cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở đã triển khai bệnh án điện tử ở mức cơ bản. Tỉnh đang triển khai dự án đầu tư thiết bị công nghệ thông tin phục vụ bệnh án điện tử với tổng mức đầu tư hơn 136,2 tỷ đồng và thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, hoàn thành đấu thầu dự án bệnh án điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong những tháng cuối năm 2026. Việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện để các cơ sở y tế chuyển mạnh từ phương thức quản lý hồ sơ truyền thống sang môi trường điện tử, hướng đến không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ đầu năm 2027.

Cùng với bệnh án điện tử, ngành Y tế Gia Lai đang tập trung làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua đó tạo nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trong quản lý y tế.

Đối với tiến độ và chất lượng làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu, nhiều cơ sở dữ liệu của ngành Y tế đạt tỷ lệ cao, trong đó dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS và dữ liệu về an toàn thực phẩm đạt 100%; dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội đạt 99,9%; dữ liệu sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản đạt 99,7%; dữ liệu nhân lực y tế đạt 98,5%; dữ liệu người làm công tác xã hội đạt 97,3%. Dữ liệu khám, chữa bệnh đạt 94,2%, quản lý trẻ em đạt 94,3%; trong khi dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội đạt 83,8%, người khuyết tật 86,4%, môi trường cơ sở y tế 85% và hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đạt 83,2%.

Chuyển đổi số y tế tại Gia Lai cũng đang từng bước mở rộng từ các cơ sở khám, chữa bệnh sang quản lý sức khỏe toàn dân. Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh đã cập nhật 907.574 Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, tương đương 35% số công dân có tài khoản VNeID. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đang quản lý thông tin của 2.113.956 người, chiếm 66,1% dân số.

Thông qua hệ thống dữ liệu sức khỏe, ngành Y tế đang quản lý, điều trị 62.186 người mắc tăng huyết áp, 22.787 người mắc đái tháo đường và 6.308 bệnh nhân ung thư. Những dữ liệu này góp phần hỗ trợ theo dõi, quản lý người bệnh, đồng thời phục vụ công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe người dân theo hướng chủ động, liên tục.

Theo kế hoạch, trong những tháng cuối năm, kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám cho trẻ dưới 6 tuổi, học sinh và người lao động tiếp tục được cập nhật lên Sổ sức khỏe điện tử. Cùng với bệnh án điện tử tại bệnh viện, việc mở rộng dữ liệu sức khỏe cá nhân được ngành Y tế xác định là nền tảng để quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Việc hướng tới không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027 được xem là bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Y tế Gia Lai, góp phần giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả quản lý, thuận lợi trong lưu trữ, tra cứu thông tin và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu số.