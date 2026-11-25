Học sinh Trường THCS-THPT M.V. Lômônôxốp nộp điện thoại trước giờ học.

Quản lý theo độ tuổi, mục đích và thời điểm sử dụng

Theo thầy Trần Công Nhật, giáo viên Trường THCS Phạm Văn Đồng, TP Huế, điện thoại thông minh vừa là công cụ hỗ trợ học tập, vừa tiềm ẩn nguy cơ nếu học sinh sử dụng thiếu kiểm soát. Vì vậy, không nên nhìn nhận vấn đề theo hai thái cực: cấm hoàn toàn hoặc trao quyền sử dụng tự do cho học sinh.

Thầy Nhật ủng hộ nguyên tắc quản lý theo từng cấp học, độ tuổi và mục đích sử dụng.

Với học sinh tiểu học và THCS, giáo viên nghiêng về phương án yêu cầu các em cất giữ điện thoại trong suốt thời gian học. Khi có hoạt động cần ứng dụng công nghệ như tra cứu tư liệu, quét mã QR, khai thác học liệu số hay thực hiện bài tập tương tác, học sinh mới được phép sử dụng thiết bị theo yêu cầu. Kết thúc hoạt động, điện thoại được cất giữ trở lại.

Đối với học sinh THPT, việc sử dụng có thể từng bước nới lỏng hơn, gắn với ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi em.

Theo thầy Nhật, cách làm này không phủ nhận vai trò công nghệ trong giáo dục mà đặt công nghệ vào đúng vị trí, phục vụ mục tiêu học tập.

Thực tế, một chiếc điện thoại có thể giúp học sinh tiếp cận kho tri thức rộng lớn, nhưng cũng dễ khiến các em mất tập trung chỉ sau vài giây. Giáo viên khó có thể vừa giảng bài, tổ chức hoạt động, vừa liên tục quan sát học sinh đang tra cứu tài liệu hay lén sử dụng mạng xã hội. Do đó, ở bậc THCS, cơ chế phù hợp là mặc định không sử dụng, chỉ dùng khi có yêu cầu và sự cho phép của giáo viên.

Để thực hiện hiệu quả, nhà trường cần có quy định thống nhất về việc lưu giữ, bảo quản thiết bị, tránh đẩy toàn bộ trách nhiệm quản lý tài sản cá nhân về phía giáo viên.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ cũng cần tính đến điều kiện của từng gia đình, không mặc nhiên yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại thông minh khi triển khai hoạt động học tập. Nếu có điều kiện, nhà trường nên đầu tư thiết bị dùng chung tại các phòng học bộ môn, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ bình đẳng hơn.

Đồng quan điểm về quản lý theo mục đích và thời điểm, ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Đài (Phú Thọ) cho rằng, cần chuyển dịch từ tư duy “cấm đoán hành chính” sang “quản trị có định hướng và giáo dục năng lực tự chủ”.

Theo ông Hùng, thực trạng nhiều học sinh thiếu ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện, thiếu chuẩn mực trong lối sống, suy nghĩ và hành động có liên quan đến những ảnh hưởng từ mặt trái của mạng xã hội. Vì vậy, quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh không chỉ nhằm hạn chế học sinh sử dụng sai mục đích mà còn phải bảo đảm không cản trở ứng dụng công nghệ trong dạy học, quản lý nhà trường.

Thay vì cấm tuyệt đối, các trường cần quy định rõ việc sử dụng điện thoại chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của giáo viên, phục vụ những hoạt động học tập cụ thể như làm trắc nghiệm tương tác, tra cứu dữ liệu. Cách quản lý này vừa tạo môi trường học tập tập trung, vừa bảo đảm thiết bị số được khai thác đúng mục đích.

Điều quan trọng là phải hình thành khả năng tự kiểm soát bền vững, giúp học sinh biết sử dụng công nghệ có trách nhiệm ngay cả khi không có sự giám sát.

Rèn năng lực tự kiểm soát, không dừng ở quy định trong trường học

Tuy nhiên, quản lý điện thoại trong phạm vi nhà trường mới giải quyết được một phần vấn đề. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, nếu chỉ yêu cầu học sinh tuân thủ quy định khi ở trường, các em có thể hình thành tâm lý đối phó, nhưng lại buông lỏng việc sử dụng khi về nhà. Vì vậy, điều quan trọng là phải hình thành khả năng tự kiểm soát bền vững, giúp học sinh biết sử dụng công nghệ có trách nhiệm ngay cả khi không có sự giám sát.

Để thực hiện mục tiêu này, ông Hùng đề xuất ba giải pháp. Trước hết, trang bị năng lực số thực chất thông qua các tiết học và hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh nhận diện cơ chế gây nghiện của mạng xã hội, hiểu tác động của việc sử dụng thiếu kiểm soát để biết cách tiết chế.

Tiếp đó, trao quyền cho học sinh cùng thảo luận, xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị của lớp, qua đó chuyển kỷ luật áp đặt thành ý thức tự giác. Đồng thời, nhà trường và phụ huynh cần có sự đồng thuận chặt chẽ, thống nhất nguyên tắc sử dụng điện thoại tại nhà.

Mục tiêu không phải cách ly học sinh khỏi công nghệ mà là rèn bản lĩnh của một công dân số, biết mở thiết bị để kết nối tri thức và biết tắt thiết bị để sống với hiện tại. Cùng với trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có quy định, chế tài cụ thể đối với nhà mạng trong việc hạn chế các nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Cũng ở góc độ quản lý cơ sở giáo dục, ông Phạm Văn Giềng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho rằng, cần làm rõ sự khác biệt giữa sử dụng điện thoại thông minh trong dạy học với chuyển đổi số trong giáo dục. Đây là hai vấn đề có liên quan nhưng không đồng nhất.

Chuyển đổi số không có nghĩa là đưa điện thoại thông minh vào mọi hoạt động dạy học, cũng không đơn thuần là thay thế phương pháp truyền thống bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Chuyển đổi số phải hướng đến thay đổi phương thức tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trên nền tảng công nghệ, trong đó công nghệ phục vụ mục tiêu giáo dục chứ không chi phối hoạt động giáo dục.

Từ đó, ông Giềng đề xuất cần xây dựng quy định cụ thể, rõ ràng về việc sử dụng điện thoại di động trong trường học, xác định thời điểm, không gian, mục đích và phạm vi được phép sử dụng; phân biệt hoạt động phục vụ học tập với giải trí, mạng xã hội hoặc những nội dung không liên quan đến bài học. Việc quản lý cần thống nhất, có cơ chế giám sát và xử lý phù hợp, tránh cấm đoán chung chung hoặc thực hiện thiếu nhất quán giữa các lớp học.

Bên cạnh đó, nhà trường cần cân nhắc các giải pháp công nghệ thay thế, chủ động trang bị thiết bị chuyên dụng như máy tính bảng, máy tính phục vụ dạy học, được cài đặt và phân quyền sử dụng theo mục tiêu giáo dục. Cách làm này vừa tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, vừa hạn chế rủi ro từ ứng dụng giải trí, mạng xã hội và nội dung không phù hợp trên điện thoại cá nhân. Đây là hướng tiếp cận có thể cân nhắc, nhất là đối với học sinh tiểu học và trung học.

Việc đưa mục tiêu phát triển năng lực số vào kế hoạch bài dạy cũng cần được tính toán kỹ. Không phải bài học nào cũng cần sử dụng điện thoại thông minh, cũng không phải cứ có ứng dụng công nghệ là phát triển được năng lực số. Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương tiện và mức độ sử dụng công nghệ phù hợp với yêu cầu cần đạt, đặc điểm tâm sinh lý và độ tuổi học sinh. Nếu thiếu kiểm soát, công nghệ có thể làm phân tán sự chú ý, giảm tương tác trực tiếp và ảnh hưởng đến quá trình hình thành thói quen học tập.

Theo ông Phạm Văn Giềng, quản lý học sinh trong nhà trường mới chỉ là một phần của bài toán. Quan trọng hơn là hình thành năng lực tự quản lý và trách nhiệm số cho học sinh, bởi khi rời trường, các em vẫn tiếp tục tiếp xúc với điện thoại, Internet và mạng xã hội. Vì vậy, những quy định trong nhà trường cần đi cùng quá trình giáo dục để học sinh hiểu, tự điều chỉnh hành vi và sử dụng công nghệ có trách nhiệm trong cuộc sống.