Thông tư số 194/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31-12-2026. Theo đó, Thông tư quy định về hoạt động thông tin khoa học quân sự; chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực thông tin khoa học quân sự; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin khoa học quân sự trong Bộ Quốc phòng; áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thông tin khoa học quân sự.

Về nguyên tắc, Thông tư nhấn mạnh việc quản lý hoạt động thông tin khoa học quân sự phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Quản lý tập trung, thống nhất; thực hiện phân cấp quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Thông tin khoa học quân sự được quản lý, khai thác, chia sẻ, phổ biến và sử dụng đúng mục đích, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Lãnh đạo Cục Khoa học quân sự nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Xây dựng Big Data và xử lý thông tin khoa học quân sự bằng công nghệ AI”, tháng 1-2026. Ảnh: KIỀU TRINH

Về yêu cầu chung, Thông tư nêu rõ hoạt động thông tin khoa học quân sự phải được tổ chức thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn quân, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng. Thông tin khoa học quân sự và dữ liệu thông tin khoa học quân sự phải được quản lý đầy đủ, chính xác, kịp thời; bảo đảm khả năng cập nhật, kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông tin khoa học quân sự phải được xây dựng, quản lý và phát triển theo hướng hiện đại, bảo đảm tính kế thừa, khả năng mở rộng, tính đồng bộ và khả năng kết nối, tích hợp. Tổ chức hoạt động thông tin khoa học quân sự phải bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực; gắn quản lý, khai thác và phát triển thông tin với hoạt động khoa học quân sự, giáo dục, đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng Quân đội.

Đồng thời, Quyết định số 12/2003/QĐ-BQP ngày 11-2-2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ công tác Thông tin khoa học quân sự - Công nghệ - Môi trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 115/2024/TT-BQP ngày 19-12-2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 194/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành.

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