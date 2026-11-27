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Theo nghị định, về địa điểm làm thủ tục hải quan: Đối với hàng hóa xuất khẩu: Người khai hải quan được lựa chọn đơn vị hải quan để thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu. Đối với hàng hóa nhập khẩu: Đơn vị hải quan quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh. Đơn vị hải quan cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh. Đơn vị hải quan quản lý kho ngoại quan trong trường hợp hàng hóa qua nền tảng thương mại điện tử nhập khẩu từ kho ngoại quan.

Đơn vị hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật để kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

Người khai hải quan căn cứ thông tin đơn hàng để chia nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau: Hàng hóa không thuộc danh mục mặt hàng phải có giấy phép, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, không thuộc danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hàng hóa được miễn giấy phép, miễn điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định này và hàng hóa không thuộc trường hợp áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (gọi tắt là hàng hóa nhóm 1). Hàng hóa không thuộc nhóm 1 nêu trên (gọi tắt là hàng hóa nhóm 2).

Nghị định nêu rõ, thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2 thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, nghị định quy định: Hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu. Mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này không quá 48 triệu đồng Việt Nam/năm.

Ngoài quy định về miễn thuế nhập khẩu nêu trên, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.