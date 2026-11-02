Quản lý, giám sát khai thác và kinh doanh cát bằng AI

Bãi tập kết cát Hàm Rồng của Công ty Cổ phần Vĩnh An.

Công ty Cổ phần Vĩnh An hiện có 4 mỏ cát đang hoạt động tại các xã Biện Thượng, Thiệu Quang và Hoằng Giang, phục vụ thi công khoảng 60 dự án đầu tư công và các công trình xây dựng dân dụng.

Công ty đã đầu tư hệ thống phần mềm quản lý, giám sát khai thác và kinh doanh cát tích hợp camera AI, định vị GPS và cân điện tử, liên kết các khâu khai thác tại mỏ, vận chuyển, tập kết tại bãi Hàm Rồng và xuất bán cho khách hàng thành một luồng dữ liệu thống nhất. Mỗi công đoạn đều được ghi nhận thời gian, vị trí, hình ảnh và khối lượng, làm cơ sở để đối chiếu và truy xuất khi cần thiết.

Camera AI được lắp đặt tại thượng lưu và hạ lưu mỏ cát tại xã Thiệu Quang của Công ty Cổ phần Vĩnh An.

Quy trình hoạt động đồng bộ của hệ thống phần mềm quản lý, giám sát khai thác và kinh doanh cát là kiểm soát xuyên suốt từ mỏ đến khách hàng. Camera AI tại mỏ kết hợp thiết bị GPS lắp trên tàu khai thác giám sát vị trí, thời gian và quãng đường hoạt động; hệ thống đối chiếu với ranh giới khu vực được cấp phép, hỗ trợ kiểm soát quá trình vận chuyển cát về bãi.

Tàu chở cát lắp đặt thiết bị GPS phục vụ việc giám sát quãng đường, khối lượng.

Khi tàu chở cát từ mỏ về nhập tại bãi, camera AI giám sát và các máng tiếp nhận, ghi nhận thời điểm, hình ảnh tàu xả cát vào từng máng, hỗ trợ theo dõi và đối chiếu khối lượng cát nhập.

Lái xe khai báo thông tin tại cổng và nhận thẻ xuất cát.

Xe qua cân điện tử, vào đúng máng theo chủng loại cát.

Các máng cát được đánh số theo chủng loại cát.

Các xe quay lại bàn cân tự động, quẹt, trả thẻ tại cổng nhận phiếu xuất cát.

Khối lượng xuất được xác định từ 2 lần cân, trên phiếu xuất thể hiện được tất cả thông tin về khối lượng, thời gian, hình ảnh liên quan nhằm phục vụ đối chiếu, truy xuất.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Phương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty Cổ phần Vĩnh An, toàn bộ quy trình được giám sát, tự động tổng hợp khối lượng, số chuyến, phương tiện liên quan theo thời gian thực. Dữ liệu được chia sẻ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

So với trước đây, giải pháp này chuyển việc quản lý thủ công, phân tán, phụ thuộc nhiều vào con người sang số hóa, đồng bộ và có khả năng truy xuất dữ liệu. Nhờ đó, giải pháp đã góp phần hạn chế thất thoát, sai lệch khối lượng, giảm nguy cơ gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của doanh nghiệp.

Trung tâm điều hành công nghệ quản lý, giám sát khai thác và kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Vĩnh An.

Ông Phạm Văn Đô, Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh An cho biết: “Với phương châm “Tiến độ - Chất lượng - Minh bạch”, tới đây, bên cạnh việc duy trì hiệu quả giải pháp hiện có, công ty sẽ tiếp tục khảo sát, đầu tư nhân lực, vốn để ứng dụng sâu rộng hơn nữa các giải pháp công nghệ tiên tiến, qua đó góp phần quan trọng trong quản lý, khai thác và phục vụ hiệu quả nguồn cát cho các công trình, dự án".

Việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động khai thác và kinh doanh cát đã giúp Công ty Cổ phần Vĩnh An tự động hóa các khâu cân, lập phiếu và giao nhận, rút ngắn thời gian xuất hàng, đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vật liệu cho các công trình. Đồng thời, giải pháp này giúp giảm nhân lực ghi chép, kiểm đếm thủ công, hạn chế sai sót, tiết kiệm chi phí và góp phần đưa giá thành sản phẩm về mức hợp lý.

Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, việc ứng dụng công nghệ còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, khai thác tài nguyên. Khối lượng, chủng loại và nguồn gốc cát được kiểm soát minh bạch, giúp nâng cao uy tín với chủ đầu tư, nhà thầu; bảo đảm hoạt động khai thác đúng phạm vi, khối lượng được cấp phép, hạn chế thất thoát trong quá trình vận chuyển và tập kết tại bãi. Qua đó, công ty chủ động duy trì nguồn cung cát ổn định, có thể truy xuất nguồn gốc, đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu cho các công trình đầu tư công theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP.