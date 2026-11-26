Giá thuốc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân mà còn tác động đến ngân sách và tính bền vững của hệ thống y tế. Để kiểm soát giá thuốc, các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều công cụ khác nhau, từ đàm phán giá, tham chiếu giá, thúc đẩy cạnh tranh đối với cả thuốc nhập khẩu và thuốc sản xuất trong nước đến quản lý thông qua hệ thống bảo hiểm y tế. Mỗi mô hình đều có những đặc trưng, ưu điểm và thách thức riêng.

Thuốc được niêm yết giá tại Trung Quốc

Trung Quốc quản lý giá thuốc như thế nào?

Chính phủ Trung Quốc quản lý giá thuốc theo cơ chế thị trường điều tiết là chính, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo hành lang pháp lý nhằm mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thuốc chữa bệnh của người dân. Cơ sở pháp lý chính là "Một số ý kiến về hoàn thiện cơ chế hình thành giá thuốc" do Văn phòng Quốc vụ viện ban hành tháng 4/2026.

Theo đó, chỉ có giá thuốc gây mê và thuốc hướng thần nhóm 1 là nhà nước chỉ đạo; các loại thuốc còn lại do doanh nghiệp tự định giá, giá giao dịch thực tế chủ yếu hình thành qua cạnh tranh thị trường.

Cụ thể, Chính phủ Trung Quốc quản lý giá thuốc bằng những biện pháp chính như sau:

Mua sắm tập trung theo số lượng

Nhà nước tổ chức mua sắm tập trung thuốc theo cơ chế "lấy số lượng đổi giá", qua đó giảm mạnh giá thuốc. Theo đó, bên mua (ban, ngành liên quan Bảo hiểm y tế hoặc liên danh bệnh viện công lập) đặt hàng doanh nghiệp sản xuất thuốc với số lượng lớn, trên cơ sở đó đề nghị doanh nghiệp giảm đơn giá.

Cục Bảo hiểm y tế sẽ tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế công lập, sau đó tiến hành đấu thầu, doanh nghiệp nào bảo đảm cung cấp thuốc đúng tiêu chuẩn chất lượng với giá tốt nhất sẽ trúng thầu.

Trung Quốc thí điểm thực hiện chính sách mua sắm tập trung quốc gia bắt đầu từ năm 2018 tại 11 thành phố (4 thành phố trực thuộc trung ương và 7 thành phố lớn).‌ Đến nay đã thực hiện 11 đợt đấu thầu quốc gia, với đợt gần nhất (đợt thứ 11) được công bố vào tháng 10/2025.‌ Tổng cộng 490 loại thuốc đã được đưa vào diện mua sắm tập trung, bao phủ các nhóm bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, ung thư, kháng sinh...‌

Mức giảm giá bình quân của các đợt đều trên 50%, trong đó đợt đấu giá gần nhất giảm tới 57%.

Đưa thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế

Đối với thuốc độc quyền, cơ quan chức năng đàm phán để hình thành mức thanh toán bảo hiểm y tế theo hướng "lấy giá đổi số lượng", nhằm đưa thuốc phát minh vào danh mục bảo hiểm nhanh hơn.

Doanh nghiệp (thường là doanh nghiệp sản xuất thuốc phát minh độc quyền) sẽ chủ động giảm giá thuốc để được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, qua đó mở rộng phạm vi sử dụng của thuốc.

Kể từ khi Trung Quốc thành lập Cục Bảo hiểm y tế Quốc gia năm 2018 và chuyển sang điều chỉnh danh mục thuốc bảo hiểm y tế hằng năm, cơ chế đàm phán giá đã được triển khai. Sau 8 năm (8 lần điều chỉnh danh mục), đã có 199 loại thuốc phát minh được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế thông qua đàm phán, mang lại lợi ích cho 1,17 tỷ lượt người.

Quản lý giá niêm yết trên sàn giao dịch dược phẩm

Thuốc sử dụng tại cơ sở y tế công lập phải được niêm yết và mua sắm qua sàn giao dịch dược phẩm cấp tỉnh. Trừ thuốc phiến đông y, các loại thuốc này được bán với tỉ lệ chênh lệch bằng 0, tức giá nhập bao nhiêu bán bấy nhiêu, không được cộng thêm.

Giám sát giá và công khai so sánh giá

Trên cơ sở bảng giá thuốc niêm yết toàn quốc, cơ quan quản lý đưa ra cảnh báo "nhãn đỏ - nhãn vàng" đối với những loại thuốc có giá cao bất thường. Các địa phương cũng triển khai ứng dụng so sánh giá tại các nhà thuốc được chỉ định, giúp người dân dễ dàng so sánh giá.

Chống độc quyền

Cơ quan chức năng đấu tranh nghiêm khắc với các hành vi lợi dụng khan hiếm để tăng giá, độc quyền tăng giá, thao túng giá thị trường. Từ năm 2023 đến nay, đã xử lý 12 vụ vi phạm độc quyền trong lĩnh vực dược phẩm, tổng tiền phạt và tịch thu trên 2,4 tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thực hiện định giá theo phân loại thuốc, theo đó thuốc phát minh trình độ cao sẽ được hỗ trợ định giá ở giai đoạn đầu mới đưa ra thị trường tương xứng với mức đầu tư và mức độ rủi ro, đồng thời duy trì giá thuốc tương đối ổn định.

Đối với các loại thuốc mới cải tiến, việc định giá sẽ thực hiện theo hướng tương xứng với lợi ích mà người bệnh được hưởng. Các loại thuốc tương đương sinh học gốc (generic) được định giá hợp lý trên cơ sở tham chiếu thuốc cùng tên gốc, cùng cơ chế, cùng nhóm.

Thuốc thiếu hụt: Tối ưu quy định niêm yết trực tiếp, bảo đảm cung ứng và ổn định giá; cơ sở y tế có thể thỏa thuận giá mua tạm thời với doanh nghiệp.

Quản lý thuốc nhập khẩu

Cách tiếp cận cốt lõi của Trung Quốc trong quản lý thuốc nhập khẩu là đưa thuốc nhập khẩu vào khuôn khổ quản lý dược phẩm thống nhất ở trong nước thông qua hai khâu then chốt: Cấp phép lưu hành và định giá, chứ không thiết lập một hệ thống riêng biệt. Sau khi vào thị trường Trung Quốc, thuốc nhập khẩu áp dụng cùng một bộ công cụ chính sách về giá và tiếp cận bảo hiểm y tế như thuốc sản xuất trong nước.

Khâu đầu tiên là cấp phép đăng ký và kiểm nghiệm tại cửa khẩu. Để thuốc nhập khẩu được lưu hành hợp pháp tại Trung Quốc cần có "Giấy đăng ký thuốc nhập khẩu" (hoặc Giấy đăng ký sản phẩm dược phẩm). Nhà sản xuất nước ngoài phải nộp hồ sơ về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng có thể kiểm soát lên Cục Quản lý dược phẩm Quốc gia (NMPA); sau khi thẩm định kỹ thuật và kiểm tra thực địa nếu cần, mới có thể được cấp giấy đăng ký.

Sau khi có giấy đăng ký, mỗi lô thuốc nhập khẩu khi đến cửa khẩu chỉ định còn phải hoàn thành đăng ký nhập khẩu và kiểm nghiệm tại cửa khẩu. Sau khi đạt kiểm nghiệm, hải quan mới thông quan dựa trên báo cáo kiểm nghiệm và chứng nhận đăng ký. Thuốc gây mê, thuốc hướng thần và các loại thuốc bị kiểm soát đặc biệt khác cần xin thêm giấy phép nhập khẩu.

Về việc định giá, thuốc nhập khẩu tại Trung Quốc không do chính phủ trực tiếp định giá, mà được hình thành dưới tác động đồng thời của nhiều công cụ chính sách.

Theo "Một số ý kiến về hoàn thiện cơ chế hình thành giá thuốc" của Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc, đối với thuốc nhập khẩu mới đưa ra thị trường (bao gồm thuốc phát minh), cơ chế tự đánh giá của doanh nghiệp được thiết lập. Theo đó, doanh nghiệp tự xác định mức giá hợp lý trên cơ sở giá trị lâm sàng, cung cầu thị trường, mức độ cạnh tranh và khả năng chi trả của người dân, đồng thời chịu sự giám sát của xã hội.

Đối với thuốc nhập khẩu độc quyền muốn đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, cơ chế chủ yếu là đàm phán bảo hiểm. Cục Bảo hiểm y tế quốc gia Trung Quốc tổ chức đánh giá tác động đối với quỹ bảo hiểm y tế và hiệu quả kinh tế dược, làm cơ sở đàm phán trực tiếp với doanh nghiệp để xác định mức thanh toán phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và quy mô thị trường.

Sau khi đàm phán thành công, doanh nghiệp cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế thuộc hệ thống bảo hiểm y tế với giá không cao hơn mức thanh toán đã thống nhất. Tại các cơ sở ngoài hệ thống này, giá thuốc không bị ràng buộc bởi mức thanh toán trên.

Đối với thuốc nhập khẩu đã có mặt trên thị trường nhiều năm, có thể được đưa vào mua sắm tập trung theo khối lượng. Mua sắm tập trung tuân theo nguyên tắc "gắn mua với bán, gắn lượng với giá", hình thành giá thông qua doanh nghiệp tự nguyện tham gia, tự báo giá, cạnh tranh công bằng. Thuốc cùng tên gốc trong danh mục bảo hiểm y tế được xác định mức thanh toán bảo hiểm y tế trên cơ sở giá trúng thầu. Ngoài ra, tất cả thuốc cung ứng cho cơ sở y tế công lập (bao gồm thuốc nhập khẩu) đều phải niêm yết trên sàn giao dịch mua sắm dược phẩm cấp tỉnh; thuốc mới ra thị trường niêm yết theo giá ban đầu, thuốc mua sắm tập trung và thuốc đàm phán niêm yết theo giá thỏa thuận.

Thuốc nhập khẩu và thuốc trong nước "bình đẳng như nhau"

Thuốc nhập khẩu có được bảo hiểm y tế chi trả hay không phụ thuộc vào việc có vượt qua được đợt điều chỉnh danh mục bảo hiểm y tế hằng năm hay không. Quy trình gồm 5 bước: Chuẩn bị, khai báo, chuyên gia thẩm định, đàm phán/đấu giá, công bố kết quả. Quy tắc chính là thuốc độc quyền xác định mức thanh toán qua đàm phán, thuốc không độc quyền xác định qua đấu giá.

Việc điều chỉnh danh mục nêu rõ không phân biệt quy mô doanh nghiệp và hình thức sở hữu, "bất kể doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân", thuốc đáp ứng điều kiện được đối xử bình đẳng.

Gần đây, Trung Quốc đã đưa ra một cơ chế đổi mới đó là thiết lập "danh mục thuốc đổi mới sáng tạo thuộc bảo hiểm thương mại" (tức danh mục thuốc đổi mới sáng tạo được xây dựng riêng cho phạm vi chi trả của bảo hiểm thương mại, tách biệt với danh mục bảo hiểm y tế cơ bản), được điều chỉnh đồng thời với danh mục bảo hiểm y tế cơ bản, tạo thêm kênh tiếp cận bổ sung ngoài bảo hiểm y tế cơ bản cho một số thuốc đổi mới sáng tạo nhập khẩu có giá trị cao.