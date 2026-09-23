Quản lý Dolly Parton xin lệnh cấm cháu trai cố ca sĩ sau loạt tin nhắn đe doạ

Quản lý lâu năm của Dolly Parton - Donny Nozell, đang đề nghị tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời đối với Bryan Seaver - cháu trai của cố ca sĩ sau khi người này bị sa thải khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh.

Quản lý lâu năm của Dolly Parton - Donny Nozell.

Theo TMZ, trong đơn kiện mới, Donny Nozell cáo buộc Bryan Seaver tìm cách ép ông đưa tiền và gửi những tin nhắn mang tính đe dọa. Nozell, người đã quản lý Dolly Parton hơn 20 năm, đang đề nghị một lệnh cấm tạm thời, trong đó Seaver sẽ không được đến gần các văn phòng của Parton tại Nashville, Tennessee trong phạm vi 1.000 feet (khoảng 305 m), đồng thời không được can thiệp vào hoạt động kinh doanh của nữ ca sĩ quá cố.

Theo các tài liệu được TMZ thu thập, Nozell cáo buộc Seaver đã nhắc đến kinh nghiệm từng làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và khả năng sử dụng bạo lực để yêu cầu tiền. Đơn kiện cho rằng những lời đe dọa bắt đầu xuất hiện vài tuần trước khi Dolly Parton qua đời.

Một trong những tin nhắn được cho là của Seaver có nội dung: “Tất cả những gì tôi làm là chiến tranh... mọi người cần phải lo lắng về những gì tôi có thể làm”.

Một tin nhắn khác được trích dẫn trong hồ sơ viết: “Tiền của bà ấy tốt hơn số tiền tôi có thể kiếm được ở nơi khác, nếu không tôi sẽ khiến tất cả phải khốn đốn. Tôi sắp trở thành bàn tay trừng phạt thay cho cả gia đình mình”.

Nozell cáo buộc Seaver đã nhắc đến kinh nghiệm từng làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và khả năng sử dụng bạo lực để yêu cầu tiền.

Tuy nhiên, Bryan Seaver phủ nhận những tin nhắn này là lời đe dọa và cho rằng nội dung đã bị đưa ra khỏi bối cảnh. “Không có điều gì trong vụ kiện này là lời đe dọa và tôi vẫn giữ quan điểm về phần lớn những gì mình đã nói”, Seaver chia sẻ với TMZ.

Anh cho biết thêm rằng những tin nhắn được gửi trong các cuộc trò chuyện riêng tư với Donny Nozell, người mà anh từng xem là bạn. Seaver mô tả đây là những cuộc trò chuyện giữa hai người đang đau buồn, có lúc tức giận và khóc qua điện thoại.

Trước đó, Seaver và đội ngũ của anh cũng lên tiếng sau khi bị sa thải khỏi hệ thống tài sản của Dolly Parton. Họ cho rằng quyết định này “bất ngờ” và “không có lời giải thích”.

“Chúng tôi từ chối bị đe dọa bởi những người mà chúng tôi tin rằng đang hành động thiếu thiện chí và có ý định trục lợi từ cuộc đời của một người đã tự nguyện cống hiến rất nhiều”, Seaver và đội ngũ tuyên bố với TMZ.

Trước đó, Seaver nhận thông báo cho biết anh cùng các công ty an ninh của mình lập tức bị chấm dứt hợp đồng tại toàn bộ bất động sản của Dolly Parton. Tuy nhiên, theo TMZ, việc chấm dứt công việc không đồng nghĩa Seaver mất đi quyền lợi cá nhân trong quỹ tín thác của Dolly Parton, vốn bao gồm các lợi ích kinh doanh và bất động sản của nữ ca sĩ.

Bryan Seaver - cháu trai của cố ca sĩ Dolly Parton.

Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư được giữ kín. Nữ ca sĩ để lại khối tài sản ước tính khoảng 450 triệu USD. Việc khối tài sản này được phân chia ra sao và ai sẽ nắm quyền kiểm soát các phần trong đế chế của Dolly Parton có thể vẫn chưa được công khai trong một thời gian.