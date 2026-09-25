Quản lý Dolly Parton bị tố muốn 'gạt gia đình sang một bên' giữa ồn ào kiện tụng

Giữa lúc vụ kiện giữa quản lý lâu năm của Dolly Parton và cháu trai Bryan Seaver tiếp tục căng thẳng, một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Danny Nozell có thể đang có những động cơ khác phía sau hành động pháp lý này.

“Anh ta muốn gia đình biến khỏi bức tranh và muốn biến ngôi nhà của cô ấy thành Graceland”, nguồn tin cáo buộc với Page Six, ám chỉ khả năng Nozell muốn biến bất động sản của Dolly Parton thành một địa điểm du lịch mang tính biểu tượng như Graceland, ngôi nhà gắn liền với Elvis Presley.

Dolly Parton và quản lý lâu năm - Danny Nozell.

Theo nguồn tin, Danny Nozell và Dolly Parton từng là một bộ đôi ăn ý trong công việc kinh doanh, nhưng Dolly mới là người đóng vai trò như “la bàn đạo đức” trong mối quan hệ này. “Danny không có trái tim giống như Dolly”, người này nói thêm.

Những cáo buộc trên xuất hiện sau khi Nozell đệ đơn kiện Bryan Seaver, cháu trai đồng thời từng là người đứng đầu đội ngũ an ninh của Dolly Parton với cáo buộc anh này tìm cách tống tiền và đưa ra những lời đe dọa nguy hiểm.

Seaver, người đã đứng ra thông báo về cái chết của Dolly Parton hồi tháng 8, bị sa thải khỏi vị trí phụ trách an ninh tại các tài sản của nữ ca sĩ vào tuần trước. Theo TMZ, các đội ngũ bảo vệ mới ngay lập tức được bố trí tại căn nhà chính của Dolly ở Nashville, Tennessee cùng nhiều địa điểm khác như nhà riêng ở khu trung tâm, bảo tàng và nhà kho.

Seaver nói với TMZ rằng anh và đội ngũ của mình “thất vọng trước những hành động bất ngờ và cho đến nay vẫn chưa được giải thích” từ phía khối tài sản của Dolly sau khi nữ ca sĩ qua đời.

Bryan Seaver - cháu trai Dolly Parton.

“Chúng tôi vẫn kiên định thực hiện chỉ thị cuối cùng của cô ấy là bảo vệ gia đình và từ chối bị đe dọa bởi những người mà chúng tôi tin rằng đang hành động thiếu thiện chí, với mục đích trục lợi từ cuộc đời của một người đã tự nguyện trao đi rất nhiều”, Seaver tuyên bố.

Đầu tuần này, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Nozell đệ đơn kiện và xin lệnh cấm đối với Seaver. Hồ sơ cáo buộc Seaver đã tìm cách tống tiền Nozell và đe dọa ông trong nhiều tuần trước khi Dolly Parton qua đời. Nozell cho rằng Seaver từng nhắc đến kinh nghiệm làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và khả năng sử dụng bạo lực.

Một số tin nhắn được đưa vào hồ sơ, trong đó Seaver bị cáo buộc viết: “Tất cả những gì tôi làm là chiến tranh… mọi người cần phải lo lắng về những gì tôi có thể làm”. Một tin nhắn khác có nội dung đe dọa sẽ “trở thành bàn tay báo thù cho cả gia đình”.

Đầu tuần này, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Nozell đệ đơn kiện và xin lệnh cấm đối với Seaver.

Tuy nhiên, Seaver bác bỏ cách diễn giải này. Anh nói với TMZ rằng những tin nhắn trên không phải lời đe dọa và cho biết mình vẫn giữ quan điểm về phần lớn nội dung đã nói. Seaver giải thích đây là cuộc trò chuyện riêng tư giữa anh với Nozell, người mà anh từng nghĩ là bạn, đồng thời cho rằng nhiều tin nhắn xuất phát từ trạng thái tức giận và đau buồn khi cả hai cùng trải qua mất mát.

Trong lúc tranh chấp tiếp diễn, các chị gái của Dolly Parton là Freida và Stella Parton dường như lên tiếng bảo vệ những người cháu. Freida khẳng định không có ai trong gia đình Parton/Owens tranh giành tài sản của Dolly, đồng thời nhấn mạnh mọi người đều yêu thương Bryan cũng như yêu thương nhau.

Stella cũng viết trên Facebook rằng mọi gia đình đều phải đối mặt với những khó khăn riêng. “Chúng tôi vẫn đoàn kết và tiếp tục tiến về phía trước bởi các con và cháu đang nhìn vào chúng tôi để tìm kiếm sức mạnh và sự dẫn dắt trong khoảng thời gian mất mát và hoang mang này”, bà chia sẻ.

Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8 sau một thời gian ngắn chiến đấu với bệnh ung thư. Cả Danny Nozell và Bryan Seaver hiện chưa đưa ra bình luận thêm về vụ việc.

Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8 sau một thời gian ngắn chiến đấu với bệnh ung thư.