Quản lý địa chất, khoáng sản chuyển về Bộ Công Thương từ ngày 15/9

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Báo Công Thương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 351/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 355/2026/NĐ-CP về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cả hai nghị định cùng có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc điều chỉnh cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Theo Nghị định 351/2026/NĐ-CP, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, trong đó phạm vi quản lý bao gồm điện, than, địa chất, khoáng sản, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo cùng nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp và thương mại khác.

Cơ cấu mới của Bộ Công Thương gồm 21 đơn vị. Trong số 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước có Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Như vậy, từ ngày 15/9, đầu mối quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản được đặt tại Bộ Công Thương.

Cùng với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cơ cấu Bộ Công Thương còn có các đơn vị như Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Xúc tiến thương mại...

Nghị định 351/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, thay thế Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn 28 đơn vị

Ở chiều ngược lại, theo Nghị định 355/2026/NĐ-CP, lĩnh vực địa chất và khoáng sản không còn nằm trong danh mục lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cục Địa chất và Khoáng sản cũng không còn trong cơ cấu tổ chức của bộ này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, viễn thám cùng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý.

Theo cơ cấu mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị, trong đó 24 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đầu mối quản lý chuyên ngành gồm Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Quản lý đất đai; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia...

Bốn đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Nghị định 355/2026/NĐ-CP cũng quy định, đối với các nhiệm vụ liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật chuyên ngành cho đến khi có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền thay thế.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2026 và thay thế Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025.