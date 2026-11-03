Quản lý cửa hàng tham ô gần 350 triệu đồng

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Nhàn (SN 2004, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Nhàn.

Qua điều tra xác định, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Trần Thanh Nhàn giữ chức quản lý, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cửa hàng AVAKIDS (địa chỉ số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn tự ý lấy hàng hóa (mặt hàng sữa) bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.