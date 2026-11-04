Quản lý cửa hàng bị bắt vì bán hàng hóa lấy tiền tiêu xài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Nhàn (SN 2004, trú tại phường Thới Long, TP. Cần Thơ) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Bị can Trần Thanh Nhàn. Ảnh Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Nhàn đảm nhiệm vị trí quản lý cửa hàng AVAKIDS tại số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Trong thời gian làm việc, Nhàn được giao phụ trách, quản lý các hoạt động kinh doanh tại cửa hàng.

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn bị cáo buộc đã tự ý lấy hàng hóa của cửa hàng, chủ yếu là các sản phẩm sữa, đem bán ra bên ngoài để chiếm đoạt tiền.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Nhàn chiếm đoạt được xác định hơn 348 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra các quyết định tố tụng đối với Trần Thanh Nhàn để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.