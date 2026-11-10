Quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh tham ô hơn 1 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, Nguyễn Công Nhạ là quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ

Trong thời gian làm quản lý cửa hàng, Nguyễn Công Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là: bia, sữa, mì gói các loại, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định trên 1,4 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.