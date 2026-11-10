Quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh tham ô hơn 1,4 tỷ đồng
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn (phường Tân Châu, tỉnh An Giang), Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại.
Sau đó, Nhạ bán hàng hóa đã chiếm đoạt, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Nhạ chiếm đoạt của Cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn trên 1,4 tỷ đồng.
Nguồn CAND: https://cand.vn/quan-ly-cua-hang-bach-hoa-xanh-tham-o-hon-14-ty-dong-post827330.html