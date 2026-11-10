Quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh tham ô hơn 1,4 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn (phường Tân Châu, tỉnh An Giang), Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ.

Sau đó, Nhạ bán hàng hóa đã chiếm đoạt, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Nhạ chiếm đoạt của Cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn trên 1,4 tỷ đồng.