Quản lý chặt thị trường trong không gian Lâm Đồng rộng lớn

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động mua bán sách giáo khoa vào đầu năm học mới

10 tháng, phát hiện gần 2.500 vụ vi phạm

Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Hệ thống giao thông liên vùng, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không và các tuyến vận tải trọng điểm tạo thêm điều kiện để hàng hóa lưu thông, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Cùng với những cơ hội mới, công tác quản lý thị trường cũng đứng trước yêu cầu mới. Địa bàn rộng hơn, hoạt động thương mại đa dạng hơn, phương thức kinh doanh thay đổi nhanh đòi hỏi lực lượng chức năng không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý mà còn phải chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Hoạt động mua bán tại trung tâm thương mại

Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh hiện nay không còn bó hẹp trong các cửa hàng, chợ hay cơ sở kinh doanh truyền thống. Trong đó, thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển nhanh, kéo theo nhiều hình thức giao dịch qua nền tảng trực tuyến, livestream, dịch vụ giao hàng, chuyển phát và các kênh trung gian.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu lực lượng chức năng phải có phương thức quản lý phù hợp. Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, việc thu thập thông tin, xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và theo dõi quá trình vận chuyển, giao nhận ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký, kê khai và bán theo giá niêm yết (Ảnh: Nguyễn Lương)

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ tháng 12/2025 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra 2.869 trường hợp. Các đoàn đã kiểm tra triển khai trên nhiều lĩnh vực như: y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, an toàn thực phẩm và chống thất thu thuế.

Kết quả, đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 2.468 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 37,4 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 101 vụ với 123 đối tượng.

Chủ động kiểm tra, kiểm soát từ sớm

Cùng với sự phát triển của thị trường, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả thời gian gần đây cũng có sự thay đổi về phương thức.

Tại một số thời điểm, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các đối tượng có thể lợi dụng địa bàn du lịch, khu vực giáp ranh, tuyến giao thông, kho bãi và điểm tập kết hàng hóa để vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xăng dầu là một trong những mặt hàng thiết yếu được kiểm tra thường xuyên

Thuốc lá, thuốc lá điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm quần áo, giày dép, linh kiện điện tử, đồ gia dụng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được xác định là những các mặt hàng còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Thực tế trên đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa công an, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội Biên phòng, thuế và các cơ quan liên quan trong chia sẻ thông tin, nắm tình hình, địa bàn.

Công an và lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa tại cơ sở kinh doanh phường Phú Thủy

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Tuyên cho biết, từ nay đến cuối năm là giai đoạn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng, hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra sôi động. Vì vậy, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát những tuyến vận chuyển, địa bàn, nhóm hàng và phương thức kinh doanh có dấu hiệu phức tạp; đồng thời tăng cường thu thập, phân tích thông tin để kịp thời phát hiện nguy cơ vi phạm.

Do đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi liên quan hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các mặt hàng được chú trọng gồm: thực phẩm, đường cát, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, vật tư nông nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc lá mới, xì gà, rượu, gạo và khoáng sản.

Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc các loại thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở kinh doanh. (Ảnh tư liệu)

Song song đó, tăng cường phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trên địa bàn tỉnh.