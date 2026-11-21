Phân loại rác ngay tại nơi phát sinh, chuyển xử lý, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và bảo vệ môi trường.

Tạo nền nếp từ mỗi khoa, phòng

Mỗi buổi sáng, sau khi cùng bác sĩ thăm khám bệnh nhi, đội ngũ điều dưỡng Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong bắt đầu thực hiện các kỹ thuật tiêm, truyền và chăm sóc, điều trị người bệnh. Cùng với tuân thủ quy trình chuyên môn, việc phân loại chất thải y tế ngay tại nơi phát sinh được duy trì thường xuyên.

Chị Nguyễn Như Quỳnh - Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi chia sẻ: Trong quá trình thực hiện các thủ thuật, điều dưỡng được quán triệt phân loại chất thải ngay tại xe tiêm. Sau đó, chất thải được đưa về khu vực tập kết riêng của khoa để nhân viên hộ lý vận chuyển đến nơi thu gom tập trung của Trung tâm. Quy trình này được duy trì hằng ngày, gắn với từng thao tác chuyên môn.

Với quy mô 140 giường bệnh thực kê và 121 cán bộ, nhân viên, Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong xác định quản lý chất thải y tế là nhiệm vụ quan trọng trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Từ kim tiêm, bông, băng gạc đến vỏ chai, túi dịch truyền, các loại chất thải phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh đều được phân loại, thu gom và lưu giữ riêng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cũng như tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển, xử lý.

Việc phân loại chất thải được duy trì hằng ngày, gắn với từng thao tác chuyên môn của điều dưỡng.

Để công tác quản lý chất thải y tế đi vào nền nếp, Ban Giám đốc Trung tâm giao Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện tại các khoa, phòng.

Anh Đinh Tường Anh - Phó trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết: Quản lý chất thải y tế là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì vậy, khoa đã tham mưu Ban Giám đốc xây dựng quy trình quản lý từ phân loại tại nơi phát sinh đến thu gom, vận chuyển, lưu giữ và chuyển giao xử lý. Hằng ngày, khoa phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát; hồ sơ, chứng từ bàn giao chất thải cho các đơn vị có chức năng được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Hướng tới môi trường y tế xanh - sạch - đẹp

Theo thống kê từ ngày 15/12/2025 đến ngày 4/11/2026, Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong phát sinh 2.897 kg chất thải y tế nguy hại, trong đó có 2.847 kg chất thải lây nhiễm và 50 kg chất thải nguy hại không lây nhiễm. Toàn bộ lượng chất thải này được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh xử lý theo quy định. Đối với chất thải sinh hoạt, Trung tâm ký hợp đồng thu gom, vận chuyển với Trung tâm Dịch vụ công xã Cao Phong.

Bên cạnh quản lý chất thải nguy hại, Trung tâm chú trọng phân loại chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động chuyên môn. Trong kỳ báo cáo, đơn vị đã chuyển giao khoảng 300 kg vỏ chai, túi dịch truyền phục vụ tái chế theo quy định.

Đối với nước thải phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt, Trung tâm thực hiện thu gom về hệ thống xử lý tập trung. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp với bộ phận điện nước kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống hằng ngày. Khi xảy ra sự cố, đơn vị kịp thời liên hệ với bộ phận chuyên môn để khắc phục, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Cơ sở vật chất mới, rộng rãi, khang trang của Trung tâm là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Cơ sở vật chất khang trang là điều kiện thuận lợi để Trung tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong cho biết: Xác định quản lý chất thải y tế gắn trực tiếp với chất lượng khám, chữa bệnh và an toàn của người bệnh, Ban Giám đốc Trung tâm thường xuyên chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các khoa, phòng với việc thực hiện quy định. Trong đó, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, Trung tâm chú trọng xây dựng ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên y tế trong bảo vệ môi trường, hướng tới cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân loại chất thải tại nguồn; duy trì điều kiện vệ sinh, an toàn tại khu vực lưu giữ; quản lý chặt chẽ hồ sơ, chứng từ và hoạt động chuyển giao chất thải. Đồng thời, đơn vị chú trọng vận hành hệ thống xử lý nước thải, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế.

Từ việc phân loại đúng từng loại chất thải trên xe tiêm của người điều dưỡng đến quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, mỗi khâu được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng môi trường y tế an toàn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.