Quản lý chất thải hiệu quả, hướng tới thành phố Huế xanh, sạch, sáng

Tp. Huế nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, xử lý điểm đen môi trường, xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng, hướng tới phát triển bền vững.

Trước tình trạng rác thải tồn đọng và các điểm đen môi trường tái diễn, thành phố Huế yêu cầu rà soát toàn diện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, địa phương, hướng đến giải pháp lâu dài vì môi trường đô thị xanh, sạch, văn minh.

Làm rõ trách nhiệm, khắc phục điểm đen môi trường

Chiều 21/10, UVTV Thành ủy Huế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nhằm rà soát công tác quản lý chất thải, tìm giải pháp khắc phục tình trạng rác tồn đọng, các điểm đen môi trường trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng một số khu vực đã được tổ chức thu gom, xử lý nhưng sau đó tiếp tục phát sinh rác thải. Tình trạng người dân phản ánh nhiều lần cho thấy việc xử lý chưa đi đôi với kiểm soát nguồn phát sinh và duy trì vệ sinh thường xuyên.

Một trong những nguyên nhân là một số điểm đen nằm ngoài khu dân cư, chưa thuộc phạm vi mạng lưới thu gom do Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng phụ trách. Điều này dẫn đến những khoảng trống trong phân định trách nhiệm giữa đơn vị thu gom, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý dự án.

Bên cạnh đó, tình trạng đổ trộm rác tại khu vực công cộng, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế cũng làm gia tăng áp lực đối với công tác quản lý chất thải. Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh cần được triển khai có trọng tâm hơn, ưu tiên xử lý những khu vực tồn đọng rác và có nguy cơ tái phát.

Đồng bộ thu gom, tăng cường giám sát và xử lý vi phạm

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu rà soát toàn diện công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Các đợt ra quân vệ sinh môi trường phải hướng đến hiệu quả thực chất, có kiểm tra, đánh giá và giải pháp duy trì thường xuyên, tránh tình trạng vừa xử lý xong lại tái diễn. Các địa phương cần rà soát, bố trí địa điểm tập kết rác phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường quản lý chất thải tại các dự án, khu vực công cộng và công trình xây dựng.

Tp. Huế nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, xử lý điểm đen môi trường, xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng, hướng tới phát triển bền vững.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu hình thành các điểm trung chuyển rác thải xây dựng, bổ sung yêu cầu về địa điểm tiếp nhận, đổ thải theo quy định trong quá trình cấp phép xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với rác thải sinh hoạt, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng cần rà soát phạm vi, phương án và tần suất thu gom theo hướng đồng bộ, tổng thể; xác định khu vực trọng điểm để tăng cường xử lý, bố trí thời gian quét dọn phù hợp. Việc nghiệm thu dịch vụ thu gom, xử lý phải chặt chẽ, bảo đảm khối lượng và chất lượng thực tế, có xác nhận của lãnh đạo địa phương theo yêu cầu.

Tại các khu vực chợ, UBND các phường cần làm rõ trách nhiệm của ban quản lý chợ, thường xuyên nhắc nhở tiểu thương thực hiện đúng quy định về thu gom, phân loại và tập kết rác. Tổ dân phố và người dân cũng cần được tuyên truyền, phân công trách nhiệm cụ thể trong giữ gìn vệ sinh chung.

Phát huy Ngày Chủ nhật Xanh, hướng tới phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể quy trình, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Cùng với đó, thành phố định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm; nghiên cứu phát huy hiệu quả việc sử dụng dữ liệu, hình ảnh và các công cụ giám sát phù hợp để xử phạt đúng quy định pháp luật.

Tp. Huế nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, xử lý điểm đen môi trường, xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng, hướng tới phát triển bền vững.

Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh cần tiếp tục được duy trì với cách làm thiết thực, phù hợp đặc điểm từng địa bàn, tập trung vào những vấn đề môi trường nổi cộm. Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, ngăn ngừa các điểm đen môi trường tái phát.

Các đơn vị được yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, xác định hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan; xây dựng kế hoạch cho những tháng còn lại của năm 2026 và định hướng năm tiếp theo.

Xử lý dứt điểm các điểm đen môi trường không chỉ là nhiệm vụ vệ sinh đô thị trước mắt mà còn đòi hỏi cơ chế quản lý rõ ràng, giám sát thường xuyên và sự thay đổi trong hành vi của cộng đồng. Khi trách nhiệm được thực hiện đồng bộ, chất thải được quản lý hiệu quả từ khâu phát sinh đến thu gom, xử lý, thành phố Huế sẽ có thêm nền tảng để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, sáng, văn minh, góp phần bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới phát triển bền vững./.