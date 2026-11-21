Cảng cá ở Phước Tỉnh, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Thực tế kết hợp với dân vận

Xã Long Hải là địa phương có nhiều tàu cá hoạt động. Theo thống kê đến giữa tháng 11/2026, xã này có 1.172 tàu cá. Qua rà soát, kiểm tra ngành chức năng của xã phát hiện có 153 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. “Đối với nhóm phương tiện này, địa phương đã thực hiện đánh số quản lý tạm thời, đồng thời gắn thiết bị định vị nhằm theo dõi, giám sát vị trí neo đậu, kiên quyết không để tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động trái quy định”, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hải cho biết.

Bên cạnh đó, để phòng chống IUU có hiệu quả, giải quyết kịp thời các phát sinh, hằng ngày, hằng tuần xã Long Hải đều tổ chức giao ban công tác quản lý tàu cá trên địa bàn xã. Để từ đó có những đánh giá tình hình sát thực tế, kịp thời phát hiện những vướng mắc và đề ra những giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Vùng biển thuộc xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ủy ban nhân dân xã Long Hải cho biết đến nay địa phương đã tiếp nhận 33 hồ sơ đăng ký giải bản tàu cá và 3 hồ sơ đăng ký chuyển đổi nghề. Xã cùng ngành chức năng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để phá dỡ, cải hoán tàu cá. “Đây là những chính sách thiết thực, góp phần hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế, giảm áp lực khai thác thủy sản và từng bước cơ cấu lại đội tàu cá theo hướng phát triển bền vững. Do đó, xã sẽ tạo mọi điều kiện để ngư dân nhanh chóng ổn định sinh kế sau khi giải bản tàu cá”, ông Nguyễn Minh Tâm chia sẻ.

Đối với các tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, xã Long Hải tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ lắp đặt, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS); duy trì kết nối hệ thống thiết bị giám sát hành trình và hỗ trợ cước phí dịch vụ nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản, bảo đảm các phương tiện chấp hành nghiêm các quy định hiện hành.

Lãnh đạo xã Long Hải và Biên phòng Thành phố ăn sáng cùng ngư dân. (Ảnh: Xã Long Hải cung cấp)

Ngoài giải pháp trên xã Long Hải còn triển khai các giải pháp có tính chất dân vận. Ngày 18/11 vừa qua, lãnh đạo xã cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam và phòng chống IUU.

Trong không khí thân tình, gần gũi, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố, lãnh đạo xã Long Hải cùng các cơ quan, đơn vị và bà con ngư dân đã cùng dùng bữa sáng, giao lưu, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lao động, sản xuất trên biển. Đây cũng là dịp để các cơ quan chuyên trách trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp những vấn đề ngư dân quan tâm, nhất là các quy định về IUU; thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình và trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng khi hoạt động trên biển.

Giải bản, phá dỡ tàu cá ở xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hải khẳng định xã quyết tâm siết chặt công tác quản lý đội tàu cá, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động khai thác thủy sản. Qua đó, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững.

Lập tổ kiểm tra ở bến cá

Còn tại xã Phước Hải, tính đến ngày 20/11 có 855 tàu cá (chiều dài từ 6 mét trở lên) và qua rà soát có 45 chiếc chưa đủ điều kiện để hoạt động. Tuy nhiên, trong số tàu cá trên có 24 chủ tàu cá có nguyện vọng giải bản và 2 chủ tàu cá có nguyện vọng chuyển đổi nghề theo Nghị quyết số 30/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ngư dân Phước Hải đang cải hoán tàu cá từ dài trên 15m xuống dưới 15m. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN

Xã Phước Hải đã tích cực hướng dẫn ngư dân làm các thủ tục để giải bản tàu cá và đến nay những tàu đầu tiên đã tháo dỡ, thực hiện giải bản. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU, xã luôn bám sát tình hình thực tế để ghi nhận những vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền và kiến nghị lên cấp trên giải quyết.

Để giám sát, quản lý tàu cá trên địa bàn, đầu tháng 11/2026, xã Phước Hải đã thành lập Tổ Kiểm tra, quản lý hoạt động lên cá tạm thời tại Bến cá Ông Trận, khu neo đậu tránh trú bão Lộc An, xã Phước Hải. Tổ Kiểm tra này lên lịch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời phối hợp các ban ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá ra, vào tại bến cũng như hướng dẫn ngư dân thực hiện việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Đường vào cảng cá Lộc An, xã Phước Hải. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Và tăng cường kiểm soát hoạt động lên cá, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm khai thác IUU; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, vệ sinh môi trường tại khu vực bến cá.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung thông tin thêm trong thời gian tới, xã sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, đối với ngư dân tiếp tục hành nghề thì hướng dẫn họ thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử.

Tàu cá neo đậu ở Lộc An, xã Phước Hải. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Đồng thời hỗ trợ bà con lắp đặt, thay thế thiết bị giám sát hành trình, duy trì kết nối và cước phí dịch vụ nhật ký khai thác điện tử theo quy định. Đối với bà con ngư dân có nguyện vọng chuyển đổi nghề, xã tích cực hỗ trợ bà con làm các thủ tục theo quy định sớm nhất, nhanh nhất.

“Sắp tới, xã sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn về cơ sở hạ tầng nghề cá, nhất là hoạt động ra vào cảng cá Lộc An, đề xuất bố trí điểm lên cá tạm, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền cập bến, bốc dỡ và tiêu thụ sản phẩm sau khai thác”, Nguyễn Huỳnh Trung cho biết.