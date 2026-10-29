Quản lý chặt hải trình tàu cá

Giám sát qua VMS là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chủ tàu, ngư dân cùng đồng thuận

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc theo dõi hải trình tàu cá ngày càng tạo thuận tiện cho cơ quan quản lý và chủ phương tiện. Chỉ cần điện thoại thông minh có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng phù hợp, chủ phương tiện có thể kiểm tra vị trí của tàu ngay từ đất liền và nắm bắt hành trình di chuyển, tình hình hoạt động của phương tiện suốt chuyến biển.

Việc theo dõi thường xuyên giúp chủ tàu chủ động trao đổi với thuyền trưởng, nhắc nhở thuyền viên chấp hành quy định về vùng khai thác, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, cũng như kịp thời phối hợp xử lý khi phát sinh sự cố.

Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả, chủ tàu cần sử dụng hệ thống đúng hướng dẫn, đồng thời tàu phải duy trì thiết bị hoạt động liên tục theo quy định.

Các phương tiện thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị VMS neo đậu tại cửa biển Sông Ðốc.

Ông Nguyễn Hữu Tân, chủ phương tiện ở xã Sông Ðốc, cho biết: “Thiết bị VMS giúp tôi thuận tiện quản lý tàu cá của mình. Khi tàu ra khơi, tôi ngồi ở nhà vẫn có thể theo dõi vị trí và hành trình của tàu qua điện thoại, cũng như chủ động liên lạc với thuyền trưởng”.

Theo ông Nguyễn Văn Huynh, ngư dân phường An Hoà, tỉnh An Giang, đánh bắt trên vùng biển tỉnh Cà Mau, việc chấp hành các quy định về khai thác thuỷ sản là rất cần thiết.

"Thiết bị VMS giúp cơ quan chức năng quản lý tàu cá; ngư dân cũng thuận lợi theo dõi hành trình, chủ động hơn trong quá trình đánh bắt. Chúng tôi được tuyên truyền, hướng dẫn nên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình”, ông Huynh chia sẻ.

Ngăn ngừa vi phạm từ bờ

Thời gian gần đây, ngành chức năng tỉnh tổ chức nhiều đợt kiểm tra trực tiếp tại khu vực neo đậu tàu cá, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân sử dụng thiết bị VMS. Nội dung kiểm tra về tình trạng hoạt động của thiết bị, việc duy trì kết nối, bảo đảm nguồn điện và niêm phong theo quy định.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn kết hợp nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng kiểm tra nguồn điện, đường truyền và các thiết bị liên quan trước mỗi chuyến biển; không tự ý tháo gỡ, di chuyển hoặc can thiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ phương tiện phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Cán bộ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc kiểm tra thiết bị VMS trên tàu cá.

Ðến nay, 100% phương tiện thuộc diện bắt buộc trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt thiết bị VMS, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát hoạt động khai thác thuỷ sản.

Trung tá Ðỗ Văn Lanh, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Sông Ðốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết: “Ðơn vị xác định, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến gắn với quản lý thiết bị VMS là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bảo đảm các phương tiện chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động khai thác thuỷ sản”.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, nâng cao trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng trong việc duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, cùng cả nước chống khai thác IUU, hướng đến phát triển ngành thuỷ sản bền vững, trách nhiệm./.