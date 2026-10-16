Quản lý chặt đội tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

Theo đó, các tỉnh, thành phố rà soát, đối chiếu thông tin tàu cá giữa hồ sơ quản lý tại địa phương và cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về đăng ký, đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình (VMS) và tình trạng hoạt động của từng tàu cá. Phân loại rõ tàu cá đủ điều kiện hoạt động, tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tàu cá không còn hoạt động, tàu cá đã xóa đăng ký và các trường hợp khác cần quản lý theo quy định.

Các địa phương phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi từng nhóm tàu cá; xác định nguyên nhân và xử lý các trường hợp dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc chưa thống nhất. Việc cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu phải căn cứ hồ sơ, tài liệu hợp pháp, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất giữa hồ sơ quản lý tại địa phương và VNFishbase, có khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy xuất phục vụ công tác quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản.

Đối với công tác cấp, quản lý giấy phép khai thác thủy sản, các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, phân loại tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá có giấy phép hết hạn hoặc thông tin giấy phép chưa thống nhất với hồ sơ quản lý; hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng quy định. Đối với tàu cá không đáp ứng điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ, không để tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trái quy định.

Việc giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép khai thác thủy sản phải bảo đảm đúng thành phần hồ sơ, trình tự, điều kiện và thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Các địa phương không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ hoặc điều kiện ngoài quy định. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cố ý vi phạm hoặc sử dụng hồ sơ, thông tin không chính xác để đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Các ban quản lý cảng cá, cơ quan quản lý thủy sản và các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp kiểm soát tàu cá ra, vào cảng theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản và các thông tin liên quan. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm thông tin kiểm soát tàu cá ra, vào cảng được ghi nhận đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Các đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai, tiếp nhận, cập nhật thông tin tàu cá rời cảng, cập cảng và các thông tin liên quan trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) theo quy định của pháp luật. Thường xuyên đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống eCDT với hồ sơ tại cảng cá, thông tin quản lý tàu cá và kết quả kiểm soát của các lực lượng chức năng...

Bộ NNMT cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát sản lượng thủy sản thực tế bốc dỡ qua cảng; đối chiếu sản lượng thực tế với nhật ký khai thác, dữ liệu kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, thông tin giám sát hành trình tàu cá (VMS) và dữ liệu trên Hệ thống eCDT. Tập trung kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu bất thường về thời gian, hành trình khai thác, loài thủy sản, sản lượng, địa điểm bốc dỡ hoặc có thông tin chưa thống nhất giữa thực tế, hồ sơ và dữ liệu liên quan.