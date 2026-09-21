Quản lý chặt chẽ và từng bước giảm cung và cầu thuốc lá

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: VPQH

Tập trung kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới

Sáng 21/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trình bày Tờ trình Dự án Luật, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, một trong những nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật là sửa đổi, bổ sung khái niệm “thuốc lá” nhằm bảo đảm bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá được Luật điều chỉnh và bản chất của các loại thuốc lá.

Dự thảo Luật bổ sung khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá đặc chế, thuốc lá khác và thiết bị điện tử. Việc bổ sung các khái niệm này nhằm luật hóa khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người đã bị cấm tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội để quy định hành vi bị cấm.

Dự thảo Luật quy định: Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá hoặc có chứa dung dịch thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá đặc chế có chứa nguyên liệu chứa nicotine, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết sửa đổi khái niệm “thuốc lá” và bổ sung các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá đặc chế.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban nhận thấy các khái niệm chưa bảo đảm tính bao quát các dạng sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và nguyên liệu dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, có sự trùng lặp, chưa thống nhất giữa các khái niệm.

Trong đó, nội dung sửa đổi khái niệm thuốc lá như Dự thảo Luật có thể bỏ sót các dạng thuốc lá điện tử không chứa nicotine nhưng vẫn gây hại và hoạt động theo cơ chế tương tự.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày Tờ trình Dự án Luật. Ảnh: VPQH

Thường trực Ủy ban đề nghị kế thừa khái niệm của Luật hiện hành và bổ sung nhằm bao quát hơn, bảo đảm công tác quản lý nhà nước cũng như quan điểm cấm việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại thuốc lá mới phát sinh (nếu có): Sản xuất từ nguyên liệu thay thế (có hoặc không chứa nicotine) hoặc sử dụng bằng thiết bị điện tử để làm nóng, hóa hơi dung dịch nhằm tạo ra khí, hơi cho người sử dụng; được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, dạng túi hoặc viên để ngậm hoặc dạng dùng để hít, để dán hoặc các dạng thuốc lá khác.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý khái niệm, giải thích thuật ngữ “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng” bảo đảm nội hàm rõ ràng, chính xác, thuận lợi trong việc phân biệt, nhận diện các loại thuốc lá này và để xác định rõ đối tượng cấm.

Đáng chú ý, Dự thảo hướng tới việc không chỉ xác định sản phẩm hoàn chỉnh mà còn kiểm soát các bộ phận, cụm linh kiện, linh kiện rời và dung dịch được sử dụng để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo cơ quan thẩm tra, việc bổ sung các thành phần này là cần thiết để hạn chế khả năng “lách luật” thông qua việc nhập khẩu, kinh doanh riêng lẻ từng bộ phận cấu thành sản phẩm.

Cùng với đó, Dự thảo sửa đổi Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm, theo hướng bổ sung các hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác.

Bảo đảm tính khả thi của quy định cấm triệt để hành vi trưng bày thuốc lá

Một nội dung đáng chú ý khác là Dự thảo Luật bổ sung quy định cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức; bổ sung khái niệm “trưng bày thuốc lá” để làm cơ sở xác định hành vi bị cấm.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy, mặc dù việc bổ sung khái niệm trưng bày thuốc lá đã bao quát hầu hết các khía cạnh cốt lõi của hành vi trưng bày thuốc lá trong thực tiễn nhưng mới tập trung vào địa điểm vật lý, chưa tính đến hoạt động kinh doanh, trưng bày trên môi trường điện tử (website thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng, sàn giao dịch trực tuyến).

Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc chỉnh lý khái niệm này theo hướng bao quát trên cả các nền tảng thương mại điện tử dưới bất kỳ hình thức nào mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: VPQH

Đối với quy định cấm trưng bày, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý bảo đảm tính khả thi của quy định cấm triệt để hành vi trưng bày thuốc lá (ví dụ như cửa hàng miễn thuế tại ga hàng không); phân định rõ hành vi trưng bày bị cấm tại Luật này với hoạt động niêm yết giá, sử dụng tên thương mại hợp pháp theo Luật Sở hữu trí tuệ Luật Giá. Đồng thời, bổ sung đánh giá năng lực kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường ở cơ sở.

Dự án Luật cũng sửa đổi một số quy định về bán thuốc lá, trong đó bổ sung trách nhiệm kiểm tra độ tuổi đối với trường hợp nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá. Cơ quan thẩm tra đề nghị không quy định quá cụ thể biện pháp, hình thức kiểm soát độ tuổi trong Luật mà có thể giao văn bản dưới luật quy định chi tiết, nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong thực tế.

Ngoài ra, Dự thảo Luật bãi bỏ quy định doanh nghiệp, đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có “giấy phép bán thuốc lá” theo quy định của Chính phủ; đề xuất bãi bỏ quy định về kiểm soát đầu tư sản xuất, gia công thuốc lá để xuất khẩu vượt quá sản lượng được phép sản xuất; sửa đổi một số quy định về địa điểm cấm hút thuốc; ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì…

Đặt vấn đề sức khỏe của con người lên hàng đầu

Qua thảo luận tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết, phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của Dự án Luật; đề nghị Chính phủ, Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đầy đủ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra, hoàn thiện Hồ Dự án Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, cần tiếp tục rà soát kỹ hơn phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật; nghiên cứu các khái niệm để đảm bảo đủ rõ, bao quát dựa trên công dụng, phương thức sản xuất và sử dụng; hoàn thiện các quy định đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chặt chẽ chủ trương cấm tại Nghị quyết 173 của Quốc hội; chỉnh lý, giải thích từ ngữ, phạm vi đối tượng và các hành vi bị nghiêm cấm, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, bao quát được các sản phẩm thuốc lá hiện có và sản phẩm thuốc lá khác có thể phát sinh.

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: VPQH

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hoàn thiện các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là các biện pháp hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của người dưới 18 tuổi, đảm bảo tính khả thi.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các quy định về cấm trưng bày thuốc lá, địa điểm cấm hút thuốc lá, phương thức và địa điểm cấm bán thuốc lá, nhất là bán thuốc lá trên môi trường điện tử, xác minh độ tuổi người mua, bảo đảm rõ ràng, khả thi, có thể kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý đánh giá kỹ việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và các công cụ quản lý thay thế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá, bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính nhưng không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là khả năng kiểm soát sản lượng, nguồn cung và hoạt động kinh doanh của thuốc lá.

Trong đó, Cơ quan soạn thảo cần cân nhắc kỹ việc bãi bỏ quy định về đầu tư sản xuất, gia công thuốc lá để xuất khẩu vượt quá sản lượng được phép tại Khoản 6 Điều 21; làm rõ đây chỉ là thủ tục hành chính hay đồng thời là công cụ kiểm soát quy mô sản lượng và nguồn cung thuốc lá; trường hợp bãi bỏ phải có giải pháp quản lý phù hợp.

Đối với Điểm a Khoản 1 Điều 25, đánh giá kỹ việc bãi bỏ giấy phép bán thuốc lá, trường hợp không tiếp tục quản lý bằng giấy phép phải có cơ chế quản lý thay thế phù hợp, hiệu quả, bảo đảm kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc lá và không tạo khoảng trống trong quản lý.

Đồng thời, rà soát sự thống nhất của Dự thảo luật với Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Hải quan và các pháp luật có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Các ý kiến thảo luận cho thấy, đây là lĩnh vực không khuyến khích, mà cần quy định chặt chẽ và giảm thiểu tác hại của thuốc lá cũng như khâu sản xuất, phân phối và tiêu thụ, đặt vấn đề sức khỏe của con người lên hàng đầu.

Vì vậy, Dự thảo Luật cần rà soát lại tất cả các nội dung trên tinh thần quản lý chặt chẽ và từng bước để giảm cả cung và cầu, có lộ trình đối với vấn đề sản xuất thuốc lá cũng như các linh kiện liên quan đến thuốc lá – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.