Quản lý chặt chẽ hóa đơn điện tử đưa Thuế tỉnh Đắk Lắk vượt dự toán thu từ hộ kinh doanh

Về đích sớm dự toán thu và đẩy mạnh số hóa quản lý

Năm 2026 nhiệm vụ thu từ hộ và cá nhân kinh doanh được giao cho Thuế tỉnh Đắk Lắk là 414 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10 cơ quan thuế đã thu đạt 424,65 tỷ đồng tương đương 102,57% dự toán năm vượt 10,65 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao. Dù số thu giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2025 cơ quan quản lý vẫn duy trì các biện pháp chống thất thu và kiểm tra thuế quyết liệt đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế.

Điểm nhấn trong công tác quản lý là việc đôn đốc hộ kinh doanh thông báo tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Toàn ngành có 76.968 trên tổng số 82.779 hộ kinh doanh đã hoàn tất khai báo đạt tỷ lệ 93%. Các Thuế cơ sở số 5, 7, 9 và 10 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đối với việc thông báo kê khai doanh thu tỷ lệ hoàn thành đạt 92% với 11.306 hộ thực hiện đúng quy định.

Công tác hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với 81.952 người nộp thuế cài đặt và sử dụng đạt tỷ lệ 94%. Tỷ lệ này vượt chỉ tiêu 90% giao từ đầu năm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử nhanh chóng chính xác.

Siết chặt hóa đơn điện tử và giám sát thương mại điện tử

Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đóng vai trò then chốt trong công tác chống thất thu. Hiện toàn ngành có 12.640 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng trong đó 10.378 hộ đang hoạt động đã chính thức xuất hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ 99,8%. Đối với nhóm 2.242 hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống không phát sinh nhu cầu cơ quan thuế đã thông báo dừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với quản lý hộ kinh doanh truyền thống Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường rà soát dữ liệu cá nhân kinh doanh trên nền tảng số. Trong kỳ cơ quan thuế cấp mã số thuế cho 35 hộ kinh doanh thương mại điện tử thu nộp 927 triệu đồng qua Cổng thông tin điện tử và xử lý truy thu 51 triệu đồng qua đối chiếu dữ liệu.

Lũy kế từ đầu năm ngành Thuế Đắk Lắk đã cấp mã số thuế cho 1.874 hộ kinh doanh trực tuyến tổng số tiền nộp đạt 12,7 tỷ đồng. Trong số này thuế thu nhập cá nhân chiếm 3,7 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng là 9 tỷ đồng. Số tiền truy thu qua các nghiệp vụ rà soát đạt 16,35 tỷ đồng bảo đảm sự công bằng minh bạch và chống xói mòn cơ sở thuế trên môi trường mạng.