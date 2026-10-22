Quản lý chặt chẽ đất đai: Đề xuất thu hồi dự án nếu quá 60 tháng không đưa đất vào sử dụng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi. Ảnh: baotintuc

Sáng 22/10, tại phiên họp của Quốc hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày dự án Luật Đất đai sửa đổi. Dự thảo lần này mang đến nhiều điểm mới quan trọng nhằm siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ đất quốc gia, trong đó nổi bật là các quy định liên quan đến việc xử lý các dự án chậm triển khai.

Một trong những nội dung tâm điểm thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và các đại biểu Quốc hội là các biện pháp kiểm soát quỹ đất đối với các dự án đầu tư.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất áp dụng hình thức thu tiền lũy tiến đối với những dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Biện pháp này nhằm tăng tính răn đe, hạn chế tình trạng ôm đất, giữ đất đầu cơ gây lãng phí tài nguyên.

Bên cạnh đó, để giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án "treo" kéo dài, dự thảo luật đã đưa ra chế tài mạnh mẽ hơn. Cụ thể, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất nếu quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng.

Chia sẻ về chủ trương này, đại diện cơ quan soạn thảo nhấn mạnh: "Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu tiền lũy tiến đối với dự án chậm đưa đất vào sử dụng, đồng thời quy định Nhà nước thu hồi đất nếu quá 60 tháng chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng".

Quy định này kỳ vọng sẽ sàng lọc được những nhà đầu tư có năng lực thực sự, đồng thời thu hồi lại quỹ đất để bàn giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu và năng lực triển khai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh vấn đề thu hồi đất chậm tiến độ, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cũng có những điều chỉnh đáng chú ý về cơ chế tài chính đất đai. So với các quy định hiện hành, tờ trình của Chính phủ chỉ rõ rằng dự thảo luật không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất.

Thay vào đó, dự thảo tập trung kế thừa và hoàn thiện các quy định cốt lõi. Như thông tin từ tờ trình: "Dự thảo luật kế thừa và hoàn thiện quy định về nguyên tắc, căn cứ định giá đất của Nhà nước, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, cách thức định giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất".

Sự thay đổi này hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý minh bạch, đồng bộ và tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn trong công tác định giá đất vốn gặp nhiều vướng mắc trong thực tiễn thời gian qua.

Việc Quốc hội thảo luận và xem xét dự án Luật Đất đai sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập tồn đọng, đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bảo đảm nguồn lực đất đai được khai thác, sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất.