Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Trung Hội và các trường học trên địa bàn.

Đoàn làm việc tại Trường THCS Trung Hội; Trường Tiểu học và THCS Dương Tự Minh để nắm bắt tình hình vận hành các nhà trường sau sắp xếp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, sách giáo khoa và công tác tổ chức bữa ăn bán trú.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau sắp xếp, hoạt động dạy và học tại hai địa phương cơ bản ổn định. Xã Trung Hội hiện có 3 cơ sở giáo dục công lập với 91 lớp, khoảng 2.356 trẻ và học sinh; xã Phú Lương có 8 cơ sở giáo dục công lập với 314 lớp, 8.879 học sinh.

Đồng chí Dương Văn Lượng và Đoàn công tác thăm Trường Tiểu học và THCS Dương Tự Minh (xã Phú Lương).

Tuy nhiên, các nhà trường vẫn gặp một số khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và sách giáo khoa. Trong đó, Trường THCS Trung Hội còn thiếu 156 quyển sách giáo khoa ở một số môn; xã Phú Lương còn thiếu 1.662 bộ.

Tại Phú Lương, 4 trường tiểu học và THCS đang hoàn tất thủ tục lựa chọn đơn vị cung ứng, dự kiến tổ chức ăn bán trú từ đầu tháng 10.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Văn Lượng yêu cầu các địa phương tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, thống nhất nhận thức, bảo đảm hoạt động hiệu quả của các nhà trường sau sắp xếp. Trước tình trạng thiếu giáo viên, tỉnh đang tiếp tục rà soát, cân đối để có phương án phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương ổn định trường lớp sau sắp xếp, quản lý chặt chẽ bữa ăn bán trú và các khoản thu đầu năm học.

Đồng chí giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với các đơn vị cung ứng, sớm giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa; các nhà trường chủ động, linh hoạt triển khai giải pháp khắc phục trước mắt, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức và quản lý bữa ăn bán trú là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải sát sao trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Đối với các khoản thu đầu năm học, đồng chí yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm quy định về thu, chi và xã hội hóa giáo dục. Các hoạt động liên kết với doanh nghiệp, đơn vị bên ngoài để tổ chức chương trình giáo dục có thu phí phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; không để xảy ra tình trạng biến tướng, lạm thu hoặc tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh.

Về cơ sở vật chất, đồng chí đề nghị các địa phương chủ động rà soát, cân đối và phân bổ nguồn lực phù hợp, ưu tiên giải quyết những khó khăn, bất cập, bảo đảm điều kiện dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.