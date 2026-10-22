Quản lý cấp phép môi trường và nguồn thải

Đà Nẵng chú trọng kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở thu gom, xử lý chất thải. Ảnh: P.GIANG

Những vướng mắc tại một số cơ sở xử lý chất thải cho thấy yêu cầu cấp phép cần gắn chặt với công nghệ và điều kiện vận hành thực tế.

Theo báo cáo phục vụ xây dựng đề án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhà máy xử lý rác công suất 120 tấn/ngày tại khu vực Hội An đã cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và tiếp nhận rác chạy thử. Tuy nhiên, dự án thay đổi công nghệ so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, chưa bảo đảm điều kiện cấp giấy phép môi trường.

Các ban, ngành thảo luận, đề xuất tháo gỡ vướng mắc công nghệ, hoàn thiện hồ sơ để đưa nhà máy vào hoạt động.

Với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, việc xem xét hoạt động trở lại cũng được đặt trong yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giấy phép môi trường cho các hạng mục còn lại và bảo đảm các điều kiện bảo vệ môi trường.

Ở phạm vi toàn thành phố, dự thảo điều chỉnh Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” đề xuất mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống thu gom, thoát nước, xử lý nước thải tập trung được cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Dự thảo đề án cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải gắn với giấy phép hoặc đăng ký môi trường đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động.

Mới đây, thành phố yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý, kiểm tra nguồn thải công nghiệp, cơ sở sản xuất phát sinh khí thải và hoạt động có công đoạn đốt theo phân cấp. Các cơ sở phải bảo đảm hệ thống thu gom, xử lý khí thải vận hành đúng quy trình, tuyệt đối không xả thải khi chưa xử lý đạt yêu cầu.

Việc giám sát có thêm sự hỗ trợ của công nghệ. Nhiều cơ sở sản xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao đã kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động với cơ quan quản lý, giúp theo dõi tập trung và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Đối với thu phí bảo vệ môi trường về nước thải, một số địa phương đã triển khai hướng dẫn, chỉ đạo của thành phố đến các cơ sở thuộc diện quản lý. Bộ phận chuyên môn được giao theo dõi, tổng hợp, báo cáo và hướng dẫn khi có vướng mắc.

Các cơ sở được hướng dẫn đánh giá lưu lượng, chất lượng nước thải, thực hiện nộp phí và thông báo kết quả. Quá trình triển khai lưu ý các trường hợp được miễn hoặc đã nộp giá dịch vụ thoát nước; đồng thời bổ sung thông tin về cơ sở phát sinh nước thải để phục vụ quản lý.

Gắn cấp phép với kiểm tra điều kiện hoạt động; theo dõi nghĩa vụ nộp phí và xử lý vi phạm là yêu cầu xuyên suốt trong quản lý môi trường.

Những nhiệm vụ này thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong kiểm soát ô nhiễm ngay tại nguồn, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh đi cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường sống.