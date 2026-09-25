Quản lý các khoản thu đầu năm, hạn chế thêm gánh nặng cho phụ huynh

Cùng với việc rà soát các khoản thu, hướng dẫn mới của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, tạo điều kiện để phụ huynh chủ động cân đối chi phí trong năm học.

Học sinh trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định) trong ngày hội tư vấn sức khoẻ năm 2026.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định) tiếp tục thực hiện chủ trương không thu quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh. Theo Hiệu trưởng Trịnh Hoàng Quân, đây là chủ trương được nhà trường quán triệt và thực hiện trong nhiều năm qua.

Năm học này, trường có 2.540 học sinh với 58 lớp. Trong các cuộc họp phụ huynh học sinh sắp tới, giáo viên chủ nhiệm sẽ thông tin rõ chủ trương không thu các loại quỹ đến toàn thể phụ huynh các lớp nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của học sinh. Các khoản thu tại trường được thực hiện theo đúng yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

Tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Bình Trưng), nhà trường cũng thông báo không thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh trong năm học 2026 - 2027. Khi có hoạt động cần hỗ trợ, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến Ban đại diện cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm để phối hợp thực hiện. Các khoản thu theo quy định được thực hiện và công khai đến phụ huynh.

Một số trường tại TP Hồ Chí Minh cho biết đã không tổ chức thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh trong nhiều năm. Với những khoản chi phục vụ trực tiếp cho việc học như in tài liệu, tùy từng nội dung và thời điểm, nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh thay vì duy trì một khoản quỹ chung.

Tại Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú), theo thầy Hiệu trưởng Đinh Phú Cường, năm học 2026 - 2027, trường không thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh... Trường hợp phụ huynh muốn hỗ trợ lớp bằng hiện vật theo hình thức cá nhân tự nguyện, nhà trường sẽ tạo điều kiện tuy nhiên không cho phép phụ huynh đứng ra tổ chức thu tiền đóng góp.

Thực tế tại các trường cho thấy việc không tổ chức các khoản quỹ được thực hiện theo chủ trương của từng trường, đồng thời đặt trong yêu cầu chung về công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học. Với những dịch vụ có tổ chức thu, phụ huynh cần được biết rõ nội dung, mức thu, mục đích và cách thức thực hiện.

Ngày 24/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026 - 2027 tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết đối với từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, công khai và minh bạch các khoản thu.

Trước khi thực hiện các khoản thu, trường học phải tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh. Các nội dung thu bảo đảm có tính kế thừa từ năm học 2025 - 2026; trường hợp cơ sở giáo dục tổ chức thêm dịch vụ, hoạt động mới chưa thực hiện trong năm học trước thì phải khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh trước khi triển khai.

Năm học 2026 - 2027, TP Hồ Chí Minh quy định 7 nhóm khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Mức thu quy định tại Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh là mức tối đa. Cơ sở giáo dục căn cứ chất lượng dịch vụ thực tế để thực hiện mức thu phù hợp, nhưng không được vượt mức trần.

Đối với chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa và các khoản thu khác theo nhu cầu người học, mức thu được xác định trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp. Các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và dịch vụ khác ngoài chương trình chính khóa được tổ chức trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của người học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm. Thời gian thu không được vượt quá kế hoạch thời gian năm học do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Quy định này giúp phụ huynh có thêm thời gian theo dõi, chủ động cân đối các khoản chi trong năm học.

Đối với các khoản thu, mức thu phải có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh hoặc có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đề nghị thu hộ theo quy định. Nhà trường đồng thời phải tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia phối hợp giám sát, theo dõi việc thực hiện.

Sở cũng lưu ý các trường đa dạng hóa các kênh thanh toán, tạo điều kiện để phụ huynh có nhiều lựa chọn, thuận tiện trong việc thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục.

Việc quản lý các khoản thu được gắn với trách nhiệm xử lý chênh lệch sau khi kết thúc năm học. Nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi, cơ sở giáo dục phải hoàn trả cho người học. Trường hợp chênh lệch thu nhỏ hơn chi, nhà trường phải sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị để bù đắp, không được thu thêm từ người học và ngân sách nhà nước không cấp bù.

Từ thực tế một số trường chủ động không thu quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh đến yêu cầu mới về công khai, lấy ý kiến và giãn thời gian thu, các khoản đóng góp đầu năm học được đặt trong yêu cầu rõ ràng hơn về nội dung, mức thu, nhu cầu và cách thức thực hiện. Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở theo dõi và chủ động cân đối các khoản chi cho con em trong năm học.