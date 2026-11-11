Quản lý các chợ bằng phần mềm Bizmark

Chợ Khu dân cư Tam Hiệp. Ảnh: VĂN PHIN

Là vùng trọng điểm kinh tế phía nam thành phố, xã Núi Thành có tới 5 chợ truyền thống với quy mô khá lớn, gồm: chợ Núi Thành, Chu Lai, Tam Quang, Tam Giang và chợ khu dân cư Tam Hiệp.

Trước những hạn chế của phương thức quản lý truyền thống, nhất là trong lưu trữ hồ sơ hộ kinh doanh, quản lý hợp đồng, theo dõi thu chi, công nợ và tổng hợp báo cáo, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Núi Thành đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý, vận hành các chợ trên địa bàn.

Việc chuyển đổi này nhằm nâng cao tính chính xác, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Theo đó, Bizmark là hệ thống quản lý chợ thông minh do BizDi phát triển. Đây là giải pháp phần mềm quản trị tổng thể được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và số hóa toàn diện các hoạt động vận hành chợ truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Ngữ, Quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Núi Thành cho biết, đơn vị đã triển khai ứng dụng phần mềm Bizmark vào công tác quản lý chợ và bước đầu ghi nhận kết quả tích cực.

Trung tâm phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ sử dụng các chức năng quản lý hộ kinh doanh, hợp đồng, thu chi, công nợ và tổng hợp báo cáo, từng bước thay thế phương thức quản lý thủ công bằng nền tảng số.

Qua bước đầu ứng dụng phần mềm Bizmark vào công tác quản lý chợ, hoạt động 5 chợ tại Núi Thành cơ bản duy trì ổn định.

Tuy nhiên, bước đầu chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm Bizmark vào quản lý chợ còn một số tồn tại, như quản lý hồ sơ hộ kinh doanh, theo dõi hợp đồng thuê điểm kinh doanh và các khoản thu trước đây vẫn còn chủ yếu thực hiện theo phương thức thủ công truyền thống; việc cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh, hợp đồng và công nợ chưa kịp thời, đầy đủ.

Mặt khác, việc khai thác các tính năng của phần mềm Bizmark chưa đồng đều; hiệu quả ứng dụng vào công tác quản lý, điều hành chưa phát huy hết tiềm năng vốn có.

Thời gian tới, xã Núi Thành triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng phần mềm Bizmark trong quản lý chợ.

Ông Nguyễn Hữu Ngữ cho biết, mục tiêu hướng đến của địa phương là phấn đấu 100% hồ sơ hộ kinh doanh, hợp đồng thuê mặt bằng, điểm kinh doanh tại các chợ được rà soát, cập nhật và quản lý trên phần mềm Bizmark.

Thời gian tới, xã thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi, hợp đồng và công nợ; bảo đảm công khai, minh bạch 100% các khoản thu - chi, hạn chế sai sót trong quá trình quản lý.

Hướng dẫn tiểu thương tiếp cận các tiện ích của phần mềm, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận thông báo và các thông tin liên quan qua phương thức điện tử.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Núi Thành cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí nâng cấp hạ tầng mạng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và vận hành phần mềm tại các chợ.

Đồng thời Công ty CP BIZD tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ, khắc phục các lỗi phát sinh và cập nhật các tính năng phù hợp với yêu cầu thực tế công tác quản lý chợ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh theo tiêu chí: “Chợ xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh số”.