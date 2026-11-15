Quản lý bay Việt Nam phòng ngừa, ứng phó sau sự cố hạ tầng hàng không Mỹ

Nhân viên kiểm soát viên không lưu thực hiện điều hành một chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước những diễn biến phức tạp của sự cố hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không trên thế giới, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phòng ngừa và ứng phó sự cố hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay, với phương châm lấy an toàn bay làm ưu tiên cao nhất, chủ động phòng ngừa từ sớm, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Theo đó, VATM yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện hạ tầng, trang thiết bị và các hệ thống kỹ thuật phục vụ bảo đảm hoạt động bay; đánh giá khả năng vận hành ổn định, tính sẵn sàng của các hệ thống dự phòng và khả năng duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị phải chủ động nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế trong quá trình vận hành; đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng hiện có trước những tình huống bất lợi; đối với các hệ thống đã vận hành lâu năm hoặc đang trong lộ trình thay thế, nâng cấp, cần có giải pháp duy trì an toàn trong giai đoạn chuyển tiếp, không để việc chờ đầu tư ảnh hưởng đến chất lượng và tính liên tục của dịch vụ.

Song song với đó, VATM cũng nhấn mạnh công tác bảo vệ dữ liệu, kiểm soát thay đổi và bảo đảm khả năng khôi phục hệ thống được tăng cường. Các giải pháp dự phòng cần được kiểm chứng thực tế, bảo đảm có thể phát huy hiệu quả khi cần thiết, thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu trên hồ sơ, phương án.

VATM yêu cầu các đơn vị hoàn thiện phương án ứng phó sự cố phù hợp với điều kiện thực tế tại từng cơ sở, xác định rõ trách nhiệm chỉ huy, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa lực lượng khai thác, kỹ thuật cùng các bộ phận liên quan.

Đặc biệt, khi xuất hiện dấu hiệu ảnh hưởng đến an toàn, các lực lượng phải chủ động trao đổi, đánh giá tình hình và triển khai ngay các biện pháp thuộc thẩm quyền, không để chậm trễ trong xử lý. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong tổ chức ứng phó, huy động nguồn lực và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những tình huống vượt khả năng xử lý.

“Việc phối hợp với các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, đơn vị quản lý luồng không lưu, cảng hàng không, hãng hàng không và các đơn vị liên quan cũng được chú trọng, nhằm bảo đảm thông tin được trao đổi kịp thời, thống nhất phương án điều tiết hoạt động bay và phối hợp khôi phục dịch vụ khi có tình huống phát sinh,” lãnh đạo VATM yêu cầu.

Các đơn vị cần chủ động đánh giá năng lực phục vụ thực tế, kịp thời điều chỉnh phương thức và lưu lượng khai thác theo thẩm quyền, không để hoạt động bay vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống và nhân lực; bảo đảm lực lượng trực có đủ năng lực chuyên môn, nhân sự thay thế và cơ chế hỗ trợ khi cần thiết; đồng thời chú trọng công tác bàn giao ca trực, quản lý thời gian làm việc và duy trì khả năng sẵn sàng phục vụ liên tục.

Công tác huấn luyện, diễn tập được xác định là giải pháp quan trọng để kiểm chứng khả năng ứng phó thực tế, các tình huống diễn tập tập trung vào khả năng duy trì dịch vụ khi hệ thống gặp sự cố, chuyển đổi sang phương án dự phòng, phối hợp giữa các lực lượng và khôi phục hoạt động bình thường. Qua đó, kịp thời nhận diện những điểm cần cải thiện, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống.

Đối với công tác khôi phục sau sự cố, các đơn vị phải thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, chỉ từng bước đưa dịch vụ trở lại hoạt động khi các điều kiện kỹ thuật và khai thác đã được xác nhận đáp ứng yêu cầu an toàn. Sau mỗi sự cố, việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, khắc phục tồn tại và rút kinh nghiệm phải được thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái diễn.

Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện theo lĩnh vực phụ trách. Các đơn vị trực tiếp tổ chức triển khai, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực và thời hạn xử lý từng nhiệm vụ; đồng thời duy trì kiểm tra định kỳ, diễn tập và kiểm chứng năng lực dự phòng, phục hồi theo kế hoạch./.